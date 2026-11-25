AUTOGOL del Bayern Múnich. Aleksandar Pavlovic anota en propia puerta.
- 04:25 p. m. - Lille 2-1 Bayern Múnich⚽️MINUTO 65
- 04:20 p. m. - Lille 1-1 Bayern Múnich⚽️MINUTO 61
GOOOOOL del Lille. Anota Ayase Ueda.
- 04:15 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⏱️MINUTO 55
Partido físico en estos momentos
- 04:10 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⏱️MINUTO 50
Lille entró con más actitud en estos primeros minutos de la etapa complementaria.
- 04:03 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⏱️COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO
Se reanudan las emociones entre Lille y Bayern Múnich.
- 03:47 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich🛑FINALIZA EL PRIMER TIEMPO
Los dirigidos por Vincent Kompany se van al descanso ganando por la mínima diferencia.
- 03:43 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⏱️MINUTO 40
El arquero del Bayern Múnich estuvo atento tras otro acercamiento con peligro del Lille.
- 03:39 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⏱️MINUTO 35
Ambos equipos erráticos en salida.
- 03:34 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⏱️MINUTO 30
Lille es quien domina este tramo del partido, aunque el Bayern Múnich también genera.
- 03:27 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⏱️MINUTO 25
Konrad Laimer por poco anota el segundo, pero el arquero del Lille estaba atento.
- 03:24 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⏱️MINUTO 20
Lille intensifica sus ataques y se acerca bastante al arco de los alemanes.
- 03:18 p. m. - Lille 0-1 Bayern Múnich⚽️MINUTO 15
GOOOOOL del Bayern Múnich. Anota Dayot Upamecano.
- 03:09 p. m. - Lille 0-0 Bayern Múnich⏱️MINUTO 5
Los equipos no se hacen daño y juegan seguro en estos primeros minutos.
- 03:01 p. m. - Lille 0-0 Bayern Múnich⏱️EMPIEZA EL PARTIDO
Rueda el balón en suelo galo.
- 02:38 p. m. - Lille vs. Bayern Múnich📺 ¿POR DÓNDE VER EL PARTIDO?
El partido será transmitido por ESPN y Disney + Premium.
- 02:35 p. m. - Lille vs. Bayern Múnich⏱️¿A QUÉ HORA ES EL PARTIDO?
El encuentro está programado para las 3:00 p.m.
- 02:34 p. m. - Lille vs. Bayern Múnich👋🏻 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Lille y Bayern, en el duelo correspondiente a la quinta fecha de la Champions League.
Publicidad