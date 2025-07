Lionel Messi, al igual que James Rodríguez, se perderá el All-Star; recibiría sanción de MLS

Otro jugador se 'baja del barco' para jugar el All-Star Game 2025 (figuras de la MLS frente a las figuras de la Liga MX), se trata de Lionel Messi, quien es noticia en Estados Unidos al confirmarse que no estaría presente pese a estar convocado para este duelo.

El argentino que no ha participado tampoco en las últimas dos ediciones desde su llegada al fútbol de este país, la primera vez porque recién había llegado a Florida y no podía ser un jugador elegible. ¿Y la segunda? A causa de una lesión en los ligamentos del tobillo de su pierna derecha.

Según confirmó el diario 'Olé' todo se trata debido a que "Lionel decidió cuidar su físico de cara a MLS y Leagues Cup y por ende decidió no participar en el All-Star Game 2025", se leyó inicialmente.

"Se habló de una posible sanción de la MLS, pero la realidad es que hay diferencias con el antecedente del que se agarran (Ibrahimovic) y lo que sucederá es que la liga analiza cada caso de manera particular, como pasará con Leo. El reglamento del campeonato estadounidense explica que aquel jugador que no dispute su mítico Juego de Estrellas será suspendido por una jornada liguera. Sin embargo, cada caso se analiza de manera particular", se indicó en dicho portal.

Cabe recordar que este partido será este miércoles 23 de julio de 2025, en el Q2 Stadium de Austin, Texas, que será el escenario del All-Star Game.

Lionel Messi, jugador de Inter de Miami AFP

¿Por qué James Rodríguez tampoco estará en el All-Star Game 2025?

Sin duda, el colombiano y el astro argentino eran uno de los atractivos que más ilusionaban a los espectadores del fútbol para este partido, sin embargo, el jugador de la Selección Colombia fue el primero en dejar saber que no estaría en el compromiso debido a que "el colombiano no realizó el viaje debido a molestias musculares. El jugador estaba convocado para disputar este martes Skill Game Challenge y el miércoles el All STAR Game", reveló el periodista Paco Vela hace algunos días por medio de su cuenta de X

Quien sí estará en dicho compromiso es el reconocido defensor español Sergio Ramos, el jugador de Monterrey viajó a Estados Unidos sin ningún percance, para ser la principal cara del equipo de las estrellas de la liga mexicana. En su segunda temporada en esta liga, será la primera vez que el ex Real Madrid participará en dicho cotejo.