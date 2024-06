Lionel Messi el número 1 en una estadística más con Argentina, en la Copa América

Con su titularidad ante Canadá, Lionel Messi se ha convertido en el jugador que más partidos ha disputado en la Copa América, 35, uno más que el arquero chileno Sergio Livingstone.

Messi, ha superado, al comienzo de su séptima participación en una Copa América, la marca que estaba en poder del 'sapo' Livingstone, titular en 34 partidos desde 1941 a 1953.

Los 35 partidos de Leo Messi:

Venezuela 2007: 6 partidos

Argentina 2011: 4 partidos

Chile 2015: 6

Estados Unidos 2016: 5 partidos

Brasil 2019: 6 partidos

Brasil 2021: 7 partidos

Estados Unidos 2024: 1 partido

Rivales:

Paraguay (5)

Colombia (5)

Chile (4)

Uruguay (3)

Bolivia (3)

Brasil (3)

Venezuela (2)

Estados Unidos (2)

Ecuador (1)

Perú (1)

México (1)

Panamá (1)

Costa Rica (1)

Jamaica (1)

Catar (1)

Canadá (1)

Publicidad

Lionel Messi en Argentina vs Canadá - Foto: AFP

Jugadores con más partidos en Copa América:

.1. Lionel Messi (ARG) 35 (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 Y 2024)

.2. Sergio Livingstone (CHI) 34 (1941, 1942, 1945, 1947, 1949 y 1953)

.3. Zizinho (BRA) 33 (1942, 1945, 1946, 1949, 1953 y 1957)

.4. Víctor Ugarte (BOL) 30 (1947, 1949, 1953, 1959 y 1963)

.5. Yoshimar Yotún (PER) 27 (2011, 2015, 2016, 2019, 2021)

.+. Carlos Valderrama (COL) 27 (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995)

.+. Gary Medel (CHI) 27 (2011, 2015, 2016, 2019 y 2021)

.+. Leonel Álvarez (COL) 27 (1987, 1989, 1991, 1993 y 1995)

.9. Javier Mascherano (ARG) 26 (2004, 2007, 2011, 2015 y 2016)

10. Paolo Guerrero (PER) 25 (2007, 2011, 2015, 2016 y 2019)

.+. Claudio Bravo (CHI) 25 (2004, 207, 2011, 2015, 2016 y 2021)

.+. Claudio Taffarel (BRA) 25 (1989, 1991, 1993, 1995, y 1997)

.+. Alex Aguinaga (ECU) 25 (1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1999, 2001 y 2004)

.+. Cornelio Heredia (PER) 25 (1947, 19949, 1953, 1955 y 1956).