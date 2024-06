¿Lionel Messi está lesionado, en la Copa América? Scaloni respondió, previo a juego con Chile

"No vi todavía el campo de juego, ya dije lo que tenía que decir", sostuvo este lunes el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, en la antesala del partido ante Chile en la Copa América de Estados Unidos 2024 y advirtió que pondrá "la mejor Argentina" para enfrentar a 'La Roja'.

"Ahora hay que adaptarse a lo que hay. No quiero incidir en ese aspecto, es igual para todos. Se habló demasiado y ya no se puede hacer nada", dijo Scaloni en rueda de prensa en el MetLife Stadium, en East Rutherford, para poner punto final a la polémica sobre el estado de los campos de juego tras quejarse del césped del Mercerdes-Benz Stadium de Atlanta.

Su contraparte de Chile, el argentino Ricardo Gareca, minutos antes señaló que "no son los mejores escenarios más allá de la intención" y coincidió con Scaloni en que "nos toca acomodarnos como lo hacen las demás selecciones".

Sobre el encuentro ante Chile, Scaloni no reveló el once titular que pondrá el martes, pero aseguró que "vamos a poner el que mejor se adapte a Chile".

"Hemos tomado nuestros recaudos. El equipo siempre está, responde a las expectativas de cada partido. No cambiará nuestra formación según como jueguen ellos, nosotros ponemos lo mejor y con base al partido nos vamos adaptando", argumentó el entrenador.

"Lionel (Messi) está bien, se entrenó todos estos días con normalidad y está en condiciones de jugar", agregó sobre el estado físico del capitán argentino, que celebró este lunes su cumpleaños 37.

El debate Eurocopa sobre Mundial

Muy cauto, Scaloni le bajó la temperatura al duelo con La Roja en el MetLife, adonde hace ocho años Chile se proclamó bicampeón continental al vencer a Argentina en la final de la Copa América Centenario, un partido que provocó la renuncia de Messi a la selección.

"El fútbol sigue, la pelota no para. El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás. Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros", consideró.

Scaloni también entró al debate por las declaraciones del astro francés Kylian Mbappé que consideró "más complicada" de jugar la Eurocopa que un Mundial. "Son opiniones. No puedes comparar estas competiciones cuando no están todos presentes", opinó.

"Si juntamos títulos del mundo con los que no están en la Eurocopa, las (selecciones) sudamericanas que no están... No sé cuántos suman, la verdad. Es evidente que no están todas las potencias. Él tiene su opinión y es respetable. Yo tengo la mía. Hay selecciones que no van al Mundial solo a animarlo, también lo ganan", remarcó.

Finalmente, se refirió a las 37 velitas de Messi y reconoció que en la concentración argentina "se está de festejo" no solo por el cumpleaños del capitán 'albiceleste', sino por dos miembros de la logística del equipo con función de cocineros.

"Yo sé lo duro que es un cumpleaños fuera de tu casa. Intentamos que Leo esté cómodo, alegre y feliz. Por suerte tiene un grupo que lo hace sentir bien. Estoy contento de tenerlo y esta noche soplaremos las velas. No pensamos en un regalo. Siempre hay uno de parte de la AFA, esperamos que se hayan esforzado porque a nosotros se nos pasó", puntualizó Scaloni.