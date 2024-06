Lionel Messi le cumplió el sueño a un hincha argentino: llevará su firma en la piel

¡Todo un fan! En el marco de la Copa América 2024, varios hechos curiosos se han dado en la competencia, pues los hinchas siempre están en la 'cacería' por estar muy cerca de sus grandes referentes del balompié mundial.

En esta oportunidad, Martín Cividino, hincha y comunicador argentino mostró en sus redes sociales cómo terminó tatuándose el autógrafo de Lionel Messi, luego de encontrárselo MetLife Stadium.

En principio, el joven publicó el video en el que la 'pulga' le daba su firma en su cuerpo. "Ni en el mejor de los sueños me imaginé esto, escribo esto y sigo temblando. Te amo Lionel Messi, me voy directo a tatuármelo ya", escribió en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Posteriormente, Cividino, otra vez en Instagram, expuso el momento exacto cuando estaba plasmando la rúbrica del jugador del Inter de Miami en su brazo. "La firma del '10' para toda la vida. Lionel Messi, promesa cumplida".

Al final de todo el momento épico para Martín Cividino, el argentino habló con Diario Olé y contó lo que vivió. "Fui buscando hacer una nota. En el quilombo de la zona mixta, se da que nos separaron con el cronista", explicó. Luego, agregó: "Al tenerlo tan cerca, se me ocurrió en ese momento pedirle la lapicera a un periodista y le dije: 'Leo, ¿me lo firmás? Me lo tatúo'. Él, increíble, con la humildad y su generosidad, me agarró del brazo y me lo firmó", dijo para el medio deportivo.

Publicidad

Por último, hay que recordar queArgentinaha ganado sus dos compromisos en lo que va de la Copa América 2024: 2-0 vs. Canadá y 0-1 vs. Chile. Hecho que ya lo coloca en los 'octavos' de la competencia y lo sigue ratificando como uno de los favoritos para llevarse una vez más el trofeo en el certamen.