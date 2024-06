Costa Rica, entre la nueva era con Gustavo Alfaro y la escuela inolvidable de Jorge Luis Pinto

En la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024 la Selección Colombia se enfrentará a Costa Rica, que viene de sacarle un valioso empate 0-0 con la poderosa Brasil y llega con el ‘pecho inflado’ y con ganas de también complicar a la ‘tricolor’.

Por eso, en Gol Caracol hablamos con Jeffry Castro, de ‘Tico Deportes’, quien nos habló sobre el estilo de juego de su combinado nacional con el estratega argentino Gustavo Alfaro como DT y que hace recordar mucho a las formas que tenía un DT colombiano como Jorge Luis Pinto.

Cabe recordar que el estratega nacido en San Gil ha conseguido hasta la fecha la mejor participación de Costa Rica en los Mundiales, llegando en Brasil 2014 a cuartos de final y ganándole a Uruguay, Italia y empatando con Inglaterra.

“Sí, Alfaro estuvo en Ecuador y ahora con Costa Rica, se me hace similar lo que pasa ahora con la escuela Jorge Luis Pinto, porque cuando el 'profe' estuvo en Costa Rica casi que el mismo sistema de juego, se arman bien en defensa y el toque esta del medio para adelante”, dijo de entrada el comunicador, en charla con este portal.

Por la misma línea aseguró que contra la Selección Colombia se espera que el cuadro costarricense tenga la misma actitud y será labor de la ‘tricolor’ conseguir el gol o desequilibrar el marcador.

“Lo que se está pensando es que Costa Rica no va a cambiar mucho el esquema de juego, lo que le va a tocar a la Selección Colombia es cómo descifrar el juego de Gustavo Alfaro, que contra Brasil lo vieron que es muy defensivo. Costa Rica no tuvo opciones, Brasil las tuvo; pero no las hizo y a Colombia le toca intentar abrir la defensa nuestra”, aseveró.

Acá más declaraciones previo a Selección Colombia vs Costa Rica:

*Colombia, la más fuerte del grupo D de Copa América 2024

“Colombia viene con 24 partidos invictos, es muy bueno pero engañoso, y una selección tan joven como Costa Rica ya dio la sorpresa con Brasil. Yo veo difícil que pase algo porque para mí Colombia está más armada que Brasil, la veo con más opción de ganar el partido”.

*Los jugadores que más referencian en Costa Rica

“James Rodríguez se come la cancha, tiene buenos delanteros como Luis Díaz, tienen más recorrido futbolístico que los chamaquitos de Costa Rica, vamos a ver qué pasa el viernes”.

*Los futbolistas a los que la Selección Colombia tiene que ponerle la ‘lupa’

“Un referente es Joel Campbell, aunque en Alajuelense no está a tono y el profe ha visto más a los jóvenes. Sin embargo Campbell entró muy bien con Brasil, se vio la calidad que tiene. Yo diría que también para tener en cuenta están Manfred Ugalde, que es el 9 de Costa Rica; también los mediocampistas Brandon Aguilera y Orlando Galo”.

*Así ven a Colombia desde Costa Rica

“Desde que Lorenzo agarró a Colombia ha venido barriendo con todos, fue a Europa, ha hecho muchos partidos amistosos y nadie le ha podido ganar. Con Brasil ojalá sea un gran partido, porque son los dos que creo van a pasar”.