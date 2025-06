Liverpool se la pone difícil al Barcelona por Luis Díaz: "le ha cerrado la puerta"

Luis Díazatraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como el jugador colombiano más mediático del presente. Sus destacadas actuaciones con el Liverpool y la Selección Colombia lo mantienen en el centro del radar internacional, siendo foco de elogios y rumores de mercado.

El extremo guajiro cerró una gran temporada con los ‘reds’, en la que fue pieza clave en el esquema ofensivo y levantó el título de la Premier League. Su explosividad, desequilibrio y constancia lo han convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado europeo, y desde hace meses uno de los clubes más grandes del mundo ha mostrado interés en ficharlo: el FC Barcelona.

El conjunto culé, que atraviesa una fase de reconstrucción deportiva y financiera, ve en Díaz un refuerzo ideal para potenciar su frente de ataque. El interés no es nuevo. Desde hace tiempo, Deco, director deportivo del club catalán, tiene al colombiano como uno de sus principales deseos. Además, Luis Díaz ha confesado en varias ocasiones que es hincha del Barcelona desde su infancia, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible fichaje.

Sin embargo, la operación está lejos de ser sencilla. Díaz tiene contrato vigente con Liverpool hasta junio de 2027, y el conjunto inglés no está dispuesto a dejarlo salir por menos de 70 millones de euros, una cifra difícil de asumir para las finanzas actuales del Barça.

Liverpool le pone trabas a Barcelona por ‘Lucho’

En las últimas horas se conoció que Liverpool no tiene intención de negociar por Luis Díaz. El primer ofrecimiento del Barcelona habría sido rechazado de inmediato por los ‘reds’, y las posibilidades de un acuerdo parecen cada vez más lejanas.

El periodista español Edu Aguirre, del programa El Chiringuito, reveló detalles sobre la situación: “El Liverpool y FC Barcelona, gente de Inglaterra y que ha estado en la negociación, me hablan de que Liverpool le ha cerrado la puerta a Luis Díaz para que se vaya al Barcelona. No quieren sentarse a negociar porque no están contentos con otras operaciones. Me hablan de la forma de pago, retrasos en los mismos”.

Los números de Luis Díaz

En la última temporada, en la que Liverpool se proclamó campeón de la Premier League, Luis Díaz disputó un total de 50 partidos en todas las competiciones. El colombiano firmó 17 goles y repartió ocho asistencias, acumulando 3.336 minutos en cancha, consolidándose como una de las piezas ofensivas más destacadas del cuadro inglés.