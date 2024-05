Liverpool culminará la temporada 2023/24 este domingo con el partido contra Wolverhampton en la fecha 38 de la Premier League. Por eso, los hinchas del elenco red estarán pendiente de este compromiso, que tendrá un condimento especial, la despedida del técnico alemán Jürgen Klopp.

Además, para ese encuentro estará el colombiano Luis Díaz, posiblemente como titular ya que viene siendo inicialista con el estratega de los de Merseyside.

Liverpool vs. Wolverhampton: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Premier League

Fecha: domingo 19 de mayo de 2024

Hora: 10:00 a.m. (hora colombiana)

Estadio: Anfield (Liverpool)

Transmisión: ESPN y Star Plus

El Liverpool, pase lo que pase, terminará en el tercer puesto de la tabla de posiciones de la Premier League, ya que el que lo persigue, que es el Aston Villa, tiene once unidades menos. Actualmente, los de Jürgen Klopp tienen 79 puntos, el Arsenal que es segundo tiene 86 y el Manchester City tiene 88 enteros.

De esa manera los ‘reds’ cerrarán su temporada con apenas un título conseguido, que fue la Copa de la Liga de Inglaterra, donde vencieron al Chelsea.

En la FA Cup fueron eliminados por el Manchester United, en la Europa League por el Atalanta y en la Premier League se quedaron sin chances de luchar hasta el final, tras algunos malos resultados en el tramo final de la campaña.

Luis Díaz, delantero colombiano del Liverpool, en medio de un partido de la Premier League Getty Images

A pesar de eso hay mucha expectativa por el adiós del exitoso técnico Jürgen Klopp, quien estuvo durante nueve temporadas consecutivas, ganando siete títulos, dos de ellos internacionales como la Champions League y la Supercopa de Europa.

Eso sí, aunque muchas miradas estarán puestas en este partido de Liverpool contra Wolverhampton, también muchos estarán pendientes de la definición del título de la Premier League entre el Arsenal y Manchester City, cada uno con sus respectivos partidos y con los ‘ciudadanos’ con la opción más fuerte de levantar el trofeo, ya que dependen de ellos mismos.