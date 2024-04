"Manchester City es un rival que con poco puede hacer peligro; ahora hay que pensar en la vuelta"

Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, ponderó un partido contra el Manchester City (3-3) que calificó de “extraordinario”, a la vez que lamentó los goles encajados ante un rival que “con poco te pueden hacer peligro”.

“Preveíamos este partido. Dos equipos con vocación ofensiva y con intención de mandar en el juego. Seis goles, todos ellos de enorme factura. Alternativas de los dos equipos… El partido ha sido extraordinario, una fiesta del fútbol para los aficionados. El partido ha sido extraordinario en casi todas las facetas del juego. Hay que pensar ya en Manchester y ver lo que sucede allí, en lo que será otro partido precioso”, comentó en Movistar`+.

Real Madrid vs. Manchester City. JAVIER SORIANO/AFP

“Un partido de una enorme intensidad. El equipo ha hecho un esfuerzo enorme ante un gran rival con muchos recursos y muy peligrosos en ataque. El equipo ha hecho todo lo que ha podido, cada jugador ha ofrecido todo lo que tiene. Toca recuperar para lo que viene. Sabemos que contra un rival como el Manchester City esto puede suceder, porque con poco ellos te pueden hacer peligro, pero hay que seguir”, añadió.

Publicidad

Un Butragueño que, antes de pensar en la vuelta en Manchester el próximo miércoles 17 de abril, abogó por mentalizarse en el encuentro de este sábado en Mallorca.

“Ahora toca otro desafío en la Liga, con un partido fundamental para nosotros en Mallorca. Hay que ir allí conscientes de las dificultades, contra un equipo que concede pocos goles y que son fuertes en su casa”, señaló.

Real Madrid vs. Manchester City. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Publicidad

En otras declaraciones, Rodrygo (delantero del Real Madrid) habló tras el 3-3 frente al Manchester City.

"Queríamos ganar, queríamos salir con un resultado positivo en el primer partido, pero al final hemos empatado, fallamos ahí, hemos encajado unos goles que creo que no se podía. (Empezar perdiendo) siempre es difícil salir así perdiendo, pero luego hemos remontado el partido. Podíamos controlar un poco más el partido, ellos tocaban y tocaban, pero nosotros en las contras teníamos mucho peligro y al final es lo que hay. (Rodrygo por la izquierda) No esperaban que yo fuera por la izquierda, hoy hemos hecho diferente, nos ha salido bien, el resultado no es el que queríamos, pero nos ha salido bien y ahora a esperar la próxima semana. Nos toca ganar allí. Está todo abierto, quien falle menos allí pasará".