Eduardo Méndez: "Agradezco el apoyo del hincha de Santa Fe, con Nacional queremos una mancha roja"

Este sábado, la Liga 2024-I tendrá como uno de sus partidos más atractivos, el duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.Por eso, Eduardo Méndez, presidente del 'león', habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre la actualidad del equipo y aprovechó para agradecerle a los aficionados por el apoyo.

De entrada, el dirigente dejó en claro que no se confía de nada a pesar de los buenos resultados que viene mostrando la escuadra capitalina. "Uno como dirigente de Santa Fe nunca puede estar feliz, aún falta. Yo sí estoy tranquilo, las cosas se vienen haciendo bien, creo que el camino que se escogió para mejorar año a año lo estamos consiguiendo. Pero hasta que no entremos, y no nos aseguremos; no podemos cantar victoria. Esperemos que el equipo siga respondiendo", dijo sin tapujos.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe. Página oficial de Santa Fe

En ese orden de ideas, Méndez recordó que Santa Fe ha brillado en torneos como la Copa Sudamericana y a eso le apuestan con el buen momento que está viviendo en este momento. "Ahora lo que queremos es seguir todos alineados. Acá hay que tratar de ganar, de sumar la mayor cantidad de puntos, lo que más se pueda, para pensar en estar el próximo año en una copa internacional", añadió.

Publicidad

Por último, el dirigente reveló la cantidad de personas que ha comprado su ticket para el duelo contra los 'verdolagas' y reconoció el acompañamiento firme de los aficionados. "Para el partido del sábado frente a Nacional lo primero es que les agradecemos a todos los hinchas que se han sumado, ya tenemos 23 mil boletas vendidas para ese compromiso. Queremos que sea una mancha roja, que sea una fiesta, sin hinchas del rival de turno y esto es algo que nos llena de confianza", concluyó de manera emotiva.

Otras declaraciones de Eduardo Méndez:

Publicidad

Todos están comprometidos en Santa Fe

"Nosotros hemos cumplido, pero ellos (los jugadores y el cuerpo técnico) nos están cumpliendo. Además de eso la afición cumple, podemos decir que para el partido frente a Nacional uno se preocupaba para que la afición asistiera, pero hoy no. Lo que estamos pidiendo es que nuestra hinchada pueda llenar la casa solos, sin hinchada del otro equipo. Esperemos que se sigan dando los resultados".

Un invitado especial para el duelo contra Nacional

"Para el partido del sábado vamos a tener un invitado que es el profesor Gerardo Pelusso, quien va a estar con nuestros funcionarios, que va a estar en la sede deportiva, como todos saben él tuvo mucho que ver con la llegada del profe Peirano a la institución".