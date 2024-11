Manchester United sufrió uno de los mejores goles de la Europa League, contra Bodø/Glimt

El Manchester United marcó el primer partido de Rubén Amorim en Old Trafford con una victoria por 3-2 en la Europa League ante el Bodo/Glimt con un doblete de Rasmus Hojlund, mientras que el Tottenham no pudo pasar del empate ante la Roma el jueves.

El United se vio por detrás en el marcador al final de la primera parte contra el Bodo/Glimt noruego, pero se recuperó para sumar su segunda victoria consecutiva en la Europa League desde que despidió a Erik ten Hag, tras haber comenzado la campaña con tres empates consecutivos.

"La mitad del estadio no me conoce, vine de Portugal y no hice nada por este club. Sin embargo, la forma en que me hacen sentir como en casa es especial", declaró Amorim a TNT Sports.

🔥 ¿Soñás con meter un gol ASÍ en Old Trafford? 🔥



📺 Mirá la #UEL por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/aHmggTU4GK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2024

El Manchester United marcó en el minuto 2 del primer partido como entrenador del ex técnico del Sporting de Lisboa, Amorim, el domingo en Ipswich, y tardó menos de 60 segundos en deshacer el empate ante el Bodo/Glimt.

El guardameta visitante Nikita Haikin se vio presionado por un mal pase hacia atrás y su despeje fue bloqueado por Hojlund, lo que permitió a Alejandro Garnacho rematar a puerta vacía.

¡¡POR FAVOR QUE GOLAZO LE HICIERON AL UNITED EN EL TEATRO DE LOS SUEÑOS!! Increíble zurdazo al ángulo de Hakon Evjen para el 1-1 del Bodo/Glimt.



📺 Mirá la #UEL por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/qYWGtQuWJ4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2024

Pero la fragilidad defensiva del United quedó al descubierto cuando Hakon Evjen empató en el minuto 19 y Philip Zinckernagel adelantó al Bodo/Glimt cuatro minutos más tarde.

El United parecía falto de ideas hasta que, al filo del descanso, un centro de Noussair Mazraoui encontró a Hojlund, que golpeó el balón con un toque inteligente y lo introdujo con tranquilidad de volea por la escuadra.

Jugadores del Manchester United celebran el gol de Rasmus Højlund, en la Europa League AFP

Los locales recuperaron la ventaja menos de cinco minutos después de la reanudación, cuando Manuel Ugarte puso el balón en el centro de la portería para que Hojlund lo empujara a la red.

El United se llevó un buen susto cuando, en la segunda parte, el árbitro anuló un gol por mano del guardameta André Onana fuera de su área.

Pero los hombres de Amorim resistieron y brindaron a su nuevo técnico un satisfactorio debut en casa.