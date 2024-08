Manuela Pavi y su sueño de ser campeona antes de migrar al fútbol del exterior

¡A pocas horas de la gran final! Deportivo Cali femenino se medirá contra Santa Fe, por el último partido del semestre. Las 'azucareras' llegan al duelo con la ventaja que consiguieron en condición de local, pues allí derrotaron 2-1 a las 'cardenales' y quedaron más cerca de alzarse con un título más. Así las cosas, una de las jugadoras que espera continuar en la historia del conjunto vallecaucano es Manuela Pavi.

La jugadora, quien acaba de llegar de los Juegos Olímpicos de París 2024 y que aportó de muy buena manera en la presentación del equipo 'cafetero' en las justas deportivas, ya piensa en lo que será el enfrentamiento contra las 'leonas' y sueña con la estrella que ratifique al Cali como el mejor equipo en la competencia femenina. "La verdad, darle las gracias a Dios porque también los exámenes salieron muy bien y jugaré una final más. Todo fue muy rápido; de un momento a otro, pasó la semana y ya era la final. Feliz de hacer las cosas de la mejor manera y sacar la segunda que es lo que queremos todas", comentó la jugadora.

Y es que hay que recodar que en días pasados el técnico del club vallecaucano Jhon Ortíz comentó que la jugadora tenía fatiga muscular y podría no estar los 90 minutos en el terreno de juego. Ante esto, la futbolista comentó cómo se siente para el duelo en El Campín: "Hasta el momento, no me han dicho nada y yo lo voy hacer hasta donde pueda. Los exámenes salieron muy bien, aunque muchas cargas musculares. Aunque está es una final y esto no se juega todos los días. Le dimos manejo toda esta semana; me siento muy bien y muy ansiosa".

Así las cosas, Manuela Pavi no estará sola en el 'coloso de la 57', pues tendrá un gran apoyo en las tribunas: "Va a venir toda mi familia, nunca los había llevado a una final, entonces ellos están muy felices".

Manuela Pavi, jugadora del Deportivo Cali.

*Otras declaraciones

¿Cómo está 'palpitando' la final contra el equipo bogotano?

"Es la segunda final con Santa Fe en El Campín, pero este partido será más difícil porque la jugarán en la casa de ellas. Vamos a sacar el duelo adelante; gracias a Dios vamos arriba, pero eso no dice nada porque todo se define en cancha".

La fortaleza del equipo 'león'...

"Santa Fe tiene una base y un muy equipo por eso están en la final. Pero he visto sus rasgos y les 'haré sus daños' por cualquier lado. Feliz de estar en esta final y ojalá alcemos el título".

No seguirá más en el Deportivo Cali...

"La verdad se vienen unas cosas muy buenas, viene un equipo muy importante en mi vida que me va a dar un cambio extremo. Aprenderé muchísimas cosas, pero soy una jugadora de retos y voy con toda".