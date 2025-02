Marcelo 'falseó' a James Rodríguez, lo ignoró en elección relacionada con Real Madrid

Marcelo colgó los guayos hace algunos días luego de una excelsa y brillante carrera deportiva. El brasileño recibió un bonito homenaje por parte del Real Madrid , club en el que compartió equipo con James Rodríguez y en el que además dejó un gran legado.

El considerado uno de los mejores laterales izquierdo sigue en territorio 'ibérico' y en las últimas horas sorprendió con unas declaraciones cuando le consultaron sobre el jugador que más le había impresionado a lo largo de su trayectoria deportiva. Mencionó a un compatriota y también a otros colegas de los 'merengues' que ocupan la mitad de la cancha, talentosos y con buena repartición de juego; de forma sorpresiva eligió a uno quien peleaba con Rodríguez Rubio por un lugar en la titular en la 'casa blanca'.

¿Cuáles jugadores eligió Marcelo?

Fue así como el programa 'El Hormiguero' conducido por Pablo Motos, el exjugador de la Selección de Brasil precisó lo siguiente: "He jugado con jugadores muy buenos. Siempre. Ronaldinho, en la selección, era el mejor, pero el que más me ha impresionado ha sido Isco. Para mí, Modric, Kroos e Isco eran increíbles, pero Isco era el jugador que decía que nadie le quitaba el balón, y eso pasaba. Era muy complicado. Era y es muy top. Me sorprendía siempre".

James Rodríguez y Marcelo, excompañeros en Real Madrid, celebran un gol del colombiano en La Liga de España AFP

Luego de que anunció su retiro de las canchas, James Rodríguez le dejó un mensaje al brasileño: "Leyenda, juegas mucho y lo sabes. Te quiero". El volante cucuteño y Marcelo han demostrado ser muy cercanos y tener una buena relación fuera de las canchas; el '10' lo considera un parcero más.

¿Qué otras declaraciones dejó Marcelo?

- Cómo se siente tras anunciar su retiro del fútbol...

"He hecho todo lo que tenía que hacer en el fútbol. He tenido la suerte de jugar en el mejor equipo del mundo y he ganado bastantes cosas, pero llega un momento en el que necesitas nuevos desafíos. No estoy cansado del fútbol, pero quería hacer otras cosas. Lo primero estar un poco más cerca de mi familia y también tengo una empresa de gestión de jugadores y un equipo en Brasil. Me quiero meter también en el mundo del arte y de la música".

-¿Se ve como entrenador en el futuro?

"Mi mujer dice que tengo pinta de entrenador de niños, pero yo no me veo así. Para ser un buen entrenador hay que tener la mente abierta y saber ayudar a todos los jugadores".