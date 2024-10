María Camila Reyes, de Santa Fe: "Hay confianza para mirar a un Corinthians de tú a tú"

María Camila Reyes marcó un verdadero golazo que marcó el camino para queSanta Fe femenino sume una nueva final de la Copa Libertadores femenina . Las 'leonas' dejaron en el camino a Independiente del Valle, rival al que vencieron desde el punto blanco del penalti, al derrotarlas por 4-2.

Precisamente para hablar del paso a la gran final del certamen de la Conmebol por parte de las primeras campeonas de la Liga de Colombia, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con la capitana de las santafereñas.

"Sí, la verdad que muy emocionada, muy feliz porque trabajamos muchísimo para llegar a este momento y la verdad que para mí y para todas mis compañeras es un sueño poder jugar una final de Copa Libertadores", dijo de entrada la número '10' de Santa Fe.

Santa Fe femenino Copa Libertadores femenina - Foto: Santa Fe femenino

Sobre su golazo, que sirvió para ir tejiendo el sendero para llegar a la gran definición, Reyes sostuvo que a la hora de la celebración se le vinieron tantos momentos a la cabeza.

Publicidad

"Si soy sincera se me vinieron tantos momentos como de esfuerzo y sacrificio que hemos hecho por llegar a este momento, todo lo que trabajamos en el desarrollo de la temporada en Colombia, en nuestra liga y todo lo que ha sido la Libertadores para nosotros este año, ha sido muy importante, y apenas le pegué al balón y vi como iba entrando en el arco fue un sentimiento indescriptible", complementó.

Y continuó con su relato de cómo se dio el disparo que terminó venciendo a Andrea Vera. "Total, ese remate nadie se lo esperaba, simplemente vio ese balón rondando, en entrenos anteriormente había tenido la oportunidad de rematar y no me había salido bien el disparo, no dejé de intentarlo, lo que se trabaja se nota, se ve, fue el resultado de ese trabajo en los entrenamientos".

Publicidad

Otras declaraciones de María Camila Reyes:

- Corinthians, el rival a enfrentar en la final

"Lo vemos muy asequible para nadie es un secreto que la evolución que ha tenido el fútbol colombiano ha sido muy poderosa, siento que al pasar de los tiempos en los diferentes enfrentamientos nos damos cuenta que los marcadores son demasiados cortos y parejos. la verdad estamos convencidas del equipo que tenemos, y que podemos mirar al rival, que es un buen rival, no hay que quitarle mérito de nada. Pero la evolución de nuestro fútbol femenino también nos da la confianza para mirar a un Corinthians de tú a tú y poder hacer un muy buen partido".

- Recuerda otro gol parecido...

Publicidad

"El que recuerdo muy parecido fue el que hicimos en la semifinal del año pasado de la Liga en el Atanasio, se hizo una jugada elaborada en el mediocampo y también sacó un derechazo, poniéndole la pelota en el ángulo a Vanessa Córdoba".

¿Se va pronto de Santa Fe, al fútbol de Europa?

Publicidad

"Cuando un jugador ya cumple sus ciclos, sus momentos y la verdad es que estoy pensando en cerrar un ciclo con Santa Fe con un título que es lo que quiero. Ahora estoy pensando en que la gloria venga para nosotros y poder hacer un buen partido el sábado. Uy, la verdad, esperemos qué pasa, día a día".