David Alonso es una 'fiera' en las pistas, pero todavía no sueña con llegar al MotoGP

En el 2024,David Alonso fue uno de los mejores deportistas de nuestro país luego de lograr el título mundial de Moto3 con apenas 18 años. El nacido en España, pero que representa con orgullo a Colombia por su mamá que es de nuestro país, ganó 14 de los 20 Grandes Premios de la temporada e impuso récords importantes, como el convertirse en el piloto con más victorias en un año en la categoría, arrebatándole el registro de 11 triunfos a Valentino Rossi.

Después de todas esas alegrías deportivas, el joven está en Colombia de visita y haciendo una gira de medios. Por eso, habló con Caracol Sports sobre sus gestas y lo que será el debut en el Moto2.

Alonso se refirió a sus aprendizajes, la adaptación a la moto de la categoría 2, el rival que se convirtió en compañero y su sueño de llegar al MotoGP.

David Alonso, ganador del GP de Malasia, en el Moto3. Aspar Team.

¿Cómo ha evolucionado David Alonso desde el 2023 que fue tercero, hasta el 2024 que logró el título en Moto3?

"Toda esa visión de hábitos si es bonito después de haber sido tercero poder volver a estar aquí en Colombia como campeón, llevando el título a casa porque Colombia también es mi casa y poder estar con toda la gente que me ha estado apoyando es bonito y ver cómo todo lleva un proceso. Hace dos años hablamos acá en Caracol Sports de todo lo que tenía que mejorar y después de un año, se ha logrado tener éxito".

¿Qué ha sido lo más difícil de adaptarse a la moto de esta categoría?

"Ya empieza a ser una moto que coge 305 kilómetros por hora, tiene mucha potencia. Hay que prepararse bien porque hay que cambiar el estilo de pilotaje, luego también tengo que coger fuerza, tengo que coger condición física y tengo que coger kilos. Creo que Colombia es un buen sitio para coger peso, aquí con la gastronomía colombiana y me va a venir bien".

Daniel Holgado fue su principal rival en el 2024 en la lucha por el título del Moto3, ahora que lo tiene de compañero, ¿hay presión o lo ve cómo competencia?

"Luchamos por el Mundial el año pasado y ahora como compañeros de equipo somos los dos novatos en la categoría. Más bien me fijo en los pilotos que llevan muchos años en la categoría, pilotos con mucha experiencia porque son a los que puedes aprenderle. Hay pilotos que llevan ya cuatro o cinco años en la categoría y como es lógico, pues saben mucho más que tú ahora".

David Alonso, campeón Mundial del Moto3. Moto3.

En el 2023, cuando usted terminó tercero en el Moto 3, Ayumu Sasaki fue segundo y Jaume Masiá fue el campeón. Ambos pasaron a Moto2 y no les fue muy bien, ¿le inquieta que le suceda lo mismo?

"Es una categoría donde hemos visto ejemplos de gente que ha subido de Moto3, a Moto2 y le ha costado. Luego también gente que no la ha costado tanto, pero el caso es que te da a entender que es una categoría donde no es fácil, donde hay que trabajar duro y aún así no es un camino fácil y es una categoría donde muchos pilotos se pierden, como su carrera deportiva se queda estancada, por decirlo de alguna manera, en Moto2 porque al final luego ya viene MotoGP. Es un punto de inflexión en tu carrera deportiva y es ahí donde hay que estar bien preparado, para poder asumir y poder sacar adelante ese reto".

¿En cuánto tiempo se ve corriendo en el MotoGP?

"Lo veo como bastante lejos. No quiere decir que mi sueño no sea llegar ahí. Ahora estoy centrado en Moto2, en que algún día sea campeón del mundo en Moto2 y poder subir a MotoGP siendo campeón de Moto2. MotoGP todavía como que ni siquiera lo pienso".