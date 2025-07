Samuel Hincapié, el colombiano que brilla en Estados Unidos y sueña con jugar en la NBA

Jaime Echenique fue el primer colombiano en jugar un partido de la NBA, sin embargo, detrás de él vienen talentos jóvenes que quieren conseguir el mismo objetivo y uno de ellos es Samuel Hincapié Álzate, quien ya brilla en Estados Unidos.

Hincapíe Álzate nació hace 22 años en el departamento de Antioquia y desde muy pequeño se inclinó por el deporte de la pelota naranja. A finales de 2021 viajó a los Estados Unidos con la misión de mejorar su nivel y jugar mano a mano con la cuna de jugadores más talentosos del baloncesto. En sus vacaciones ganó los Juegos Nacionales con la selección antioqueña y destacó con Tigrillos de Medellín. En la actualidad milita en Le Moyne College, del baloncesto universitario del país norteamericano.

Samuel tiene claro lo que quiere para su vida y por eso él mismo contó su historia con un emotivo video en redes sociales.

"Este soy yo. Desde los 7 años soñaba con llegar a la NBA y desde ese día nunca dejaba de creer en mí. Hoy estoy a solo un paso. Mi historia comenzó en Dragones de Bello. Era un niño cualquiera pero amaba el baloncesto más que nada. Llegué a Sabaneta Basketball donde conocí personas increíbles que creyeron en mí. Yo no era el más alto ni el más fuerte pero siempre tuve los sueños más grandes. El sacrificio de dejar a mi familia y venir a otro país no fue fácil. Llegar a Estados Unidos fue como llegar a otro mundo, otro idioma, otra vida. Pero era la oportunidad con la que siempre había soñado. Me enfoqué en mi sueño más que nunca. Tuve un año increíble en high school y gracias a eso se abrieron muchas puertas. En mis vacaciones regresé a Colombia. Jugué con la selección Antioquia un torneo nacional y quedamos campeones. También representé a Tigrillos de Medellín, donde fui el MVP y el máximo anotador del torneo. Salí en periódicos, revistas y hasta en las noticias. Antes de irme, no muchos sabían quién era Samuel, pero cuando volví demostré todo lo que había construido en silencio. Regresé a Estados Unidos y la universidad que elegí fue Lakeland College, un junior college división 1 y mi nombre en esa universidad quedó marcado en la historia para siempre. Fui un All American, Top 10 del país, Jugador del Año y Quinteto Ideal de la conferencia. No pasaba algo así desde 1974. Hoy estoy en Le Moyne College, NCAA División 1, a un paso de cumplir los sueños de ese niño de 7 años. Pero esto apenas comienza", fue el relato que compartió el mismo Samuel en su cuenta oficial de 'Instagram'.