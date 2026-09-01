🔴 Mercado de fichajes del fútbol europeo EN VIVO HOY; acá todas las noticias confirmadas

🟡🔵🔴 Talento colombiano llega al Nottingham Forest 🔴

El colombiano Daniel Muñoz ha cambiado el Crystal Palace por el Nottingham Forest en un acuerdo valorado en 22 millones de libras (25 millones de euros) y con un contrato de tres años, anunció este lunes el club.

Muñoz, de 30 años, se ha convertido en el Palace en uno de los mejores laterales derechos de la Premier League y con dos años de contrato restantes ha decidido reencontrarse con Oliver Glasner en el Forest.