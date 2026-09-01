🔴 Mercado de fichajes del fútbol europeo EN VIVO HOY; acá todas las noticias confirmadas

“Como ya he dicho, estamos tratando de mejorar el equipo y hasta este martes por la noche vamos a intentar hacerlo. He estado desconectado del mundo durante 24 horas, porque creo que mi energía probablemente tiene que estar en el partido, pero volveré a ella ahora”, declaró el técnico, según recoge la página web oficial de su club.
- 08:44 a. m. - Mercado de fichajes del fútbol europeo🗣️🔴 Contundentes declaraciones del entrenador del Arsenal. 🗣️🔴
- 08:34 a. m. - Mercado de fichajes del fútbol europeo🟡🔵🔴 Talento colombiano llega al Nottingham Forest 🔴
El colombiano Daniel Muñoz ha cambiado el Crystal Palace por el Nottingham Forest en un acuerdo valorado en 22 millones de libras (25 millones de euros) y con un contrato de tres años, anunció este lunes el club.
Muñoz, de 30 años, se ha convertido en el Palace en uno de los mejores laterales derechos de la Premier League y con dos años de contrato restantes ha decidido reencontrarse con Oliver Glasner en el Forest.
Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz. ✍️ pic.twitter.com/jvbcPsdMxU— Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026
- 08:28 a. m. - Mercado de fichajes del fútbol europeo◼️🟥 Nuevo jugador de la Selección de Ecuador será parte del Flamnego ◼️🟥
Flamengo, último campeón de la Liga brasileña y la Copa Libertadores, anunció este martes el fichaje del delantero ecuatoriano Anthony Valencia, con el que espera suplir la salida al fútbol ruso de Gonzalo Plata.
- 08:10 a. m. - Mercado de fichajes del fútbol europeo😱 ¡El final de la novela de Julián Álvarez! 😱
A un día ya del cierre del mercado de fichajes, la medianoche de este martes 1 de septiembre en España e Inglaterra, nada ha cambiado por ahora en torno a Julián Alvarez, imposible su deseado traspaso al Barcelona y con él incorporado el domingo a los entrenamientos con el Atlético de Madrid, al que apunta ya más que a ningún otro destino, mientras sigue latente la opción del Arsenal, pero cada vez de forma más tenue.
- 08:08 a. m. - Mercado de fichajes del fútbol europeo🟦💥 ¡El Aston Villa ficha un extremo derecho por 55 millones! 💥🟦
El Aston Villa ha cerrado el fichaje del delantero Ibrahim Mbaye, procedente del Paris Saint Germain, por 55 millones de euros, anunció este martes el club inglés. El futbolista de 18 años, que debutó hace dos con el conjunto del español Luis Enrique Martínez, ha disputado 42 partidos con el PSG, marcando cuatro goles y repartiendo otras cuatro asistencias.
- 08:01 a. m. - Mercado de fichajes del fútbol europeo⚪🔴 ¡Nueva figura del Arsenal llega al FC Barcelona! 🔵🔴
El Barcelona ha hecho oficial este martes el fichaje del delantero centro brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, que firma un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029; efe.
Cuando el instinto llama, respondes. ☎️ pic.twitter.com/VgQQPnoneX— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2026
- 07:54 a. m. - Mercado de fichajes del fútbol europeo EN VIVO HOY; acá todas las noticias confirmadas⚪🔴 Félix Correia, nuevo extremo del Sevilla ⚪🔴
El extremo portugués Félix Correia, del Lille OSC francés, ha llegado este martes a Sevilla para formalizar su cesión hasta final de temporada por ese club de LaLiga EA Sports (Primera División española), que podrá ejercer el próximo verano una opción de compra para ficharlo de forma definitiva, informaron a EFE fuentes de la operación; efe.
- 07:48 a. m. - Mercado de fichajes del fútbol europeo EN VIVO HOY; acá todas las noticias confirmadas¡👋🏻Bienvenidos 👋🏻!
Hola a todos, y sean bienvenidos a este minuto a minuto del 🤩 mercado de fichajes del fútbol en Europa 🤩
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