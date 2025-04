"Mi generación tenía hambre de gloria y entrega en la Selección, la de ahora no tanto"

La Selección Argentina se convirtió en el primer equipo sudamericano en asegurar su presencia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 . Sus 31 puntos, producto de 10 victorias, un empate y tres derrotas, fueron suficientes para lograr este objetivo. Ahora, resta esperar por las próximas fechas para conocer qué otros conjuntos se unirán a ella.

Quedan cuatro jornadas para el final de las Eliminatorias Sudamericanas y quien marcha en la segunda plaza de la tabla de posiciones es Ecuador, sumando 23 unidades. Posteriormente, en la tercera casilla aparece Uruguay, con 21 puntos, y Brasil es cuarta, acumulando también 21 unidades. Justamente, la 'canarinha' no vive su mejor certamen y es evidente.

Por eso, las críticas no se han hecho esperar. En lo que va del campeonato continental, han ganado seis juegos, empatado tres y perdido cinco. Además, su diferencia de gol es de +4, gracias a que ha inflado las redes en 20 ocasiones y recibido un total de 16 tantos. De esa manera, un ídolo y referente del fútbol sudamericano, en especial de Brasil, se pronunció.

En entrevista con 'GE Globo', Romario afirmó que "en mi generación, la gente tenía más hambre de ganar y más voluntad de hacerlo. No estoy diciendo que esta generación no tiene esa misma, lo que digo es que la mía sí tenía eso y no veo eso en ellos". Sin embargo, no fue lo único y continuó con su análisis de lo que percibe en la actual Selección de Brasil.

"A pesar de este momento, en el que creo que si ellos entendieran que esa hambre de vencer es muy importante, puede ser que puedan ganar. Realmente, no estoy diciendo que ellos no tengan pasión, pero la entrega es diferente. Veo a estos futbolistas jugando mucho más en sus clubes que en la Selección Brasil", añadió el campeón del mundo en 1994.

Por último, fue contundente al decir que "en mi generación, ellos jugaban en los clubes y también lo hacían igual o mejor en la Selección. Eso también es una diferencia con relación a la de ahora". Recordemos que la 'verdeamarela' cuenta con estrellas como Vinícius, Júnior, Raphinha, Alisson Becker, Rodrygo, entre otros, pero su rendimiento no ha sido el mejor.