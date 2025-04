Técnico que echó al olvido a James Rodríguez y un duro cruce con periodista en Brasil

Luis Zubeldía, actual entrenador del São Paulo, fue protagonista de una tensa conferencia de prensa luego del empate 2-2 de su equipo frente a Botafogo, por la cuarta fecha del Brasileirao 2025. El conjunto paulista, que se presentó como visitante en Río de Janeiro, logró igualar con goles de Ferreira y André Silva, mientras que los locales marcaron por medio de Jefferson Savarino e Igor de Jesus.

El técnico argentino, de 44 años, conocido en Colombia por su paso en 2017 por Independiente Medellín, ha estado en el centro de la atención desde su reciente arribo al banquillo del ‘tricolor’. Su llegada a São Paulo coincidió con la presencia de James Rodríguez , a quien no tuvo en cuenta en sus planes, lo que terminó derivando en la salida del colombiano del club a mediados de 2024.

Tenso momento de Luis Zulbedía con periodista en Brasil

Luis Zubeldía, extécnico de Independiente Medellín

Sin embargo, esta vez Zubeldía no fue noticia por decisiones deportivas, sino por un fuerte cruce con un periodista durante la conferencia posterior al partido. Molesto por una pregunta que consideró fuera de lugar, el extécnico de Lanús lanzó: “¿Para vos es importante? No es una pregunta importante. Perdimos un partido en el que hicimos un esfuerzo bárbaro. ¿Para vos no es normal una discusión en el fútbol? ¿O querés vender? Vamos a otra pregunta, esa no me gustó”.

El momento más tenso llegó cuando el estratega acusó al comunicador de no representar los intereses del club: “Eso no es ser de San Pablo, eso es ser de otro equipo”. Sus palabras generaron reacciones en redes sociales y en la prensa deportiva brasileña, que debatió sobre los límites de la crítica periodística y la presión sobre los entrenadores.

Zubeldía continuó con su descargo tras escuchar la respuesta del periodista: “Es de mala educación después de haber jugado un partido importante, prestar atención o poner el foco en dos o tres jugadores que por supuesto luego de un empate pueden estar enojados porque queríamos ganar. ¿A vos te parece que después del primer tiempo que se hizo era una pregunta para ponerla adelante de todo?”.

En cuatro fechas disputadas en el Brasileirao, São Paulo marcha con cuatro puntos producto de cuatro empates, resultados que tienen al ‘tricolor’ en la casilla 16 del campeonato, muy cerca de los puestos del descenso.

¿Cuándo volverá a jugar São Paulo?

Por la quinta fecha del Brasileirao, Luis Zubeldía tendrá la oportunidad de enderezar el camino contra Santos en condición de local. El encuentro está programado para el domingo 20 de abril, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana).