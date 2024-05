Miguel Borja y Lucas González, los colombianos que fueron tendencia en la Liga de Argentina

La segunda jornada de la Liga Profesional argentina volvió a exhibir un River Plate contundente que venció por 3-0 a Belgrano, mientras que Boca Juniorshizo gala de su garra para revertir una desventaja de dos goles y ganar por 2-4 a Central Córdoba en Santiago del Estero.

En uno de los duelos que dio comienzo a esta segunda fecha, River Plate ganó el sábado por 3-0 con goles de Claudio Echeverri, Facundo Colidio y Pablo Solari a un Belgrano que fue invitado a una nueva fiesta del ‘Millonario’.

Con esta victoria, River quedó como uno de los dos líderes con puntuación ideal acompañado por Talleres, que este domingo derrotó por 2-0 al Atlético Tucumán con los tantos del paraguayo Ramón Sosa y el chileno Bruno Barticciotto.

Boca Juniors que venía de perder en el estreno ante Atlético Tucumán, debió recurrir a su mejor fútbol y a sus agallas para remontar este domingo un 2-0 en contra y con dos dobletes del uruguayo Miguel Merentiel y Ezequiel ‘Equi’ Fernández imponerse por 2-4.

Acción de juego entre Central Córdoba y Boca Juniors, por el fútbol de Argentina. Joaquín Camiletti/Getty Images

Otro de los partidos destacados de este domingo fue el empate sin goles de Platense con Independiente, pero con el foco puesto en la despedida de Carlos Tévez como entrenador del ‘Rojo’.

“Quiero agradecer a la dirigencia por haber confiado en mí. Es un día triste y es algo que me duele. Quiero agradecer el apoyo de los jugadores y todas las personas que trabajan en club. Me trajeron para salvar a Independiente del descenso y lo logramos”, señaló el ahora exentrenador de Independiente en una conferencia de prensa brindada luego del partido donde no aceptó preguntas.

Miguel Ángel Borja con River Plate, en la Copa Libertadores. LUIS ROBAYO/AFP

El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz terminó en empate sin goles, mientras que los otros cuatro duelos de sábado y domingo finalizaron en tablas pero 1-1.

La segunda jornada continuará este lunes con cuatro encuentros, destacándose San Lorenzo-Lanús y Racing Club-Argentinos Juniors, mientras que el martes la fecha finalizará con el atractivo Vélez Sarsfield-Newell’s Old Boys.

- Resultados de la 2a. jornada:

18.05: Independiente 0-0 Godoy Cruz, River Plate 3-0 Belgrano, Defensa y Justicia 1-1 Gimnasia e Instituto 1-1 Unión.

19.05: Barracas Central 1-1 Sarmiento, Platense 0-0 Independiente, Banfield 1-1 Huracán, Talleres 2-0 Atlético Tucumán y Central Córdoba 2-4 Boca Juniors.

20.05: Estudiantes-Deportivo Riestra, San Lorenzo-Lanús, Racing Club-Argentinos Juniors y Rosario Central-Tigre.

21.05: Vélez Sarsfield-Newell’s Old Boys