Gabriel Barbosa, 'Gabigol', pidió disculpas por polémica foto con la camiseta de Corinthians

El delantero brasileño Gabriel Barbosa 'Gabigol' pidió disculpas por usar la camiseta del Corinthians en una reunión privada en su casa y prometió que no lo volverá a hacer, después de que Flamengo le multara y le quitara el dorsal 10.

"Me equivoqué, pido disculpas, pero fue un acto en el que no pensé tanto. No sabía que iba a pasar todo esto. Nunca usaría una camiseta para faltar el respeto a la afición del Flamengo", afirmó Gabigol en una entrevista al portal Uol divulgada este domingo.

La polémica se originó a partir de una foto filtrada del atacante con una camiseta del Corinthians, uno de los grandes rivales del 'Fla', durante un asado que tuvo lugar en su casa con trabajadores del club carioca.

Gabigol, a través de sus representantes, primero aseguró que se trataba de un montaje, pero más tarde se comprobó que la foto era verídica.

Ante el revuelo causado entre la hinchada, la directiva decidió imponerle una multa económica y retirarle de la espalda el icónico dorsal 10.

Foto de Gabigol, do Flamengo, com camisa do Corinthians viraliza nas redes sociais ➡️ https://t.co/Va14sfl1M4



📷Reprodução pic.twitter.com/s9sGMQT2dx — ge (@geglobo) May 17, 2024

Gabigol subrayó que el 10 del Flamengo "siempre será" de Zico y que a partir de ahora vestirá el dorsal 99, un número que encierra "varios símbolos" y con el que espera iniciar una "nueva versión todavía más victoriosa".

El exjugador de Santos, Benfica e Inter de Milán confesó en la entrevista que se quedó "muy perplejo" con la filtración de la foto y que su primera reacción fue "negar" lo sucedido.

"Yo colecciono camisetas, las cambio, sean de selecciones, de baloncesto, y acabé recibiendo esa camiseta y la usé", explicó.

Asimismo, alegó que solo vistió la camiseta del Corinthians porque estaba en la "intimidad" de su casa, en un momento "totalmente relajado, desarmado, tranquilo" y con gente que considera "amigos".

"Me equivoqué, aprendí y no volverá a ocurrir", insistió el futbolista de 27 años.

El goleador señaló que, por ejemplo, ha aprendido a "no confiar en todo el mundo" porque la persona que filtró la foto fue "claramente malintencionada".

"Amo al Flamengo, soy flamenguista, mi casa está en Río de Janeiro. Estoy seguro de que una foto no va a cambiar eso", declaró.

En este sentido, reforzó su deseo de renovar su contrato con el club carioca.

"Todo el mundo sabe, y no es un secreto para nadie, que tengo muchas ganas de quedarme en el Flamengo", manifestó.

Gabigol vive una época complicada, después de que la Justicia Deportiva brasileña le castigara con dos años de suspensión por entorpecer un control antidopaje, sanción suspendida recientemente por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, lo que le permitió reincorporarse al equipo.

🚨ESPORTES: Gabigol confirma que realmente vestiu a camisa do Corinthians e pede desculpas publicamente à toda torcida do Flamengo.



- "Eu errei. No momento em que a foto saiu, eu fiquei perplexo. Na emoção dos fatos, meu primerio pensamento foi negar"pic.twitter.com/am8TRn4viU — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) May 19, 2024