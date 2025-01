Molestia por decisión final con Dani Olmo y Pau Víctor: "Es extraño, inusual y sorprende"

Los jugadores del Athletic Club , Iñaki Williams y Mikel Vesga se han mostrado sorprendidos y han valorado como "extraña" e "inusual" la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de estimar la medida cautelar urgente solicitada por el Barcelona sobre la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor.

"Sí que es algo inusual que pocas veces se ha vivido en el fútbol español. A todos nos sorprende que una vez se diga que no y otras veces se diga que sí", comentó Williams cuestionado sobre este asunto a los medios de comunicación tras la semifinal de la Supercopa de España frente al Barça.

"Hay que ser justos con todos los clubes. Al final los que deciden que ahora es que sí sus motivos tendrán. Nosotros nos mantenemos a lo nuestro", zanjó Iñaki.

Por su parte, Vesga confesó que se sorprendió con la noticia conocida poco antes del partido porque "pensaba que el tema estaba prácticamente cerrado".

"Me sabe mal por Dani (Olmo) y (Pau) Víctor porque me pongo en su situación y no tiene que ser fácil. Son situaciones que no dependen de nosotros, pero sí que es cierto que son extrañas. Vamos a dejarlo ahí", reflexionó el centrocampista.

Dani Olmo, jugador del Fútbol Club Barcelona, envuelto en una polémica en el fútbol español AFP

Antes del encuentro, en declaraciones a Movistar +, el presidente Jon Uriarte calificó de "esperpénticas" las diferentes "situaciones" que se ha desarrollado con este caso. "La conclusión que saco es que llevamos ocho días del año nuevo y estamos viviendo algo alucinante", dijo.

"Por un lado, a los clubes se nos pide hacer un esfuerzo por crecer y por hacer nuestras competiciones más grandes y por otro hacer esfuerzos como venir aquí, a un país lejos de nuestros aficionados, a disputar estos partidos. Y luego vivimos situaciones esperpénticas. No se puede vivir una situación así porque viene muy mal para el fútbol español", lamentó Uriarte.