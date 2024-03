Guillermo Denis Beltrán, el colombiano que murió en Bolivia y las condiciones precarias que pasaba

El viernes pasado se conoció una lamentable noticia proveniente de Bolivia, en donde se dio la muerte prematura en un entrenamiento del futbolista Guillermo Denis Beltrán, que actuaba en Real Santa Cruz, de la primera división del balompié de dicho país. En Colombia se tenían referencias de su paso por las divisiones menores de Atlético Nacional.

Hace pocas horas Gol Caracol supo que Beltrán no pasaba su mejor momento en el mencionado club e incluso se tienen referencias sobre algunas deudas de salarios que tenían con él. De igual manera, en redes sociales circuló un video en el que se ve al futbolista colombiano en una camioneta, mientras que tratan de auxiliarlo y reanimarlo después del desvanecimiento sorpresivo que se presentó.

Una fuente consultada por nuestro medio indicó que a Beltrán no se le prestó una atención adecuada en el momento del insuceso.

"A este muchacho (Guillermo Denis Beltrán) este club, por lo menos de dos a cuatro meses de salario, me cuentan que lo querían aburrir, que ya no lo estaban poniendo a jugar, él había llegado el año pasado y lo pusieron en este entrenamiento. Él estaba viviendo en condiciones muy malas, pasando necesidad, vivía con una compañero colombiano, no sé el nombre, y realmente mira la condición de cómo lo sacan del entrenamiento, en el carro de una señora que trabaja en el club, pero no había ni ambulancia, ni médico, no había desfibrilador; no había nada. Un circo completo ese club y ahora el club va a intentar negar su responsabilidad y las obligaciones", explicó la fuente consultada por Gol Caracol.

El colombiano no había logrado debutar en el profesionalismo de nuestro país y persiguiendo sus sueños de niño decidió viajar al extranjero para actuar en Paraguay en clubes como Rubio Ñú y Tacuary. Y hace ya unos meses pasó a Bolivia, donde tuvo un desenlace fatal.