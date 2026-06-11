Drama de compañero de Juan Camilo 'Cucho' Hernández antes del Mundial 2026, se confirmó lo peor

Abdessamad Ezzalzouli (Ez Abde) y Nayef Aguerd han sido sustituidos en la lista de la Selección Marruecos para el Mundial 2026, que comienza este jueves 11 de junio, por Amine Sbai y Marwane Saadane, según la inscripción hecha en la lista de la FIFA.

La sustitución de ambos jugadores por Sbai y Saadane, que estaban en la convocatoria de reservas, se ha hecho oficial en la actualización de la lista de 26 futbolistas registrada ante el máximo ente del fútbol mundial para este magno torneo. La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) no se ha pronunciado oficialmente por el momento sobre estos cambios ni ha confirmado si se trata de bajas definitivas.

Lo que se sabe de la decisión

La decisión de dejar fuera a Ez Abde responde a la lesión de rodilla sufrida durante el amistoso de preparación frente a Noruega. Las pruebas médicas confirmaron un esguince ligamentario que requerirá varias semanas de reposo, según la prensa local marroquí.

Ez Abde no jugará el Mundial 2026 con la Selección Marruecos. Foto: Getty

Publicidad

En cuando a Aguerd, el diario 'Le360' explica que, tras una prolongada ausencia por problemas físicos, el defensa no ha logrado recuperar el nivel de forma necesario para competir el Mundial.

Marruecos llega al Mundial 2026, que se juega en Estados Unidos, México y Canadá, como una de las selecciones emergentes del fútbol internacional tras firmar una histórica actuación en Catar 2022, donde se convirtió en el primer equipo africano en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo.

Publicidad

¿Cuándo debuta la Selección Marruecos en el Mundial 2026?

Los 'Leones del Atlas' debutarán en el torneo frente a Brasil el sábado 13 de junio en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, en el área metropolitana de Nueva York. El grupo C lo completan Haití y Escocia.

¿A qué hora es Brasil vs. Marruecos?

Será este sábado 13 de junio en horario de las 5:00 de la tarde, hora de Colombia. EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com