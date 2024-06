Nacho Fernández y el por qué no fichó por ningún equipo en Europa, tras salir de Real Madrid

Nacho Fernández, que la próxima temporada jugará en el Al-Qadisiyah que entrena el técnico español José Miguel González 'Míchel', equipo recién ascendido a la élite de la liga en Arabia Saudí, confesó que descartó jugar en un club europeo ya que nunca se enfrentaría al Real Madrid, donde jugó toda su carrera desde alevín hasta los 34 años.

"Me voy a Arabia, al equipo de Míchel, una experiencia completamente diferente, con expectativas completamente diferentes y feliz por todo", desveló en su rueda de prensa en Donaueschingen donde expresó su sentimiento y las razones por las que ha decidido rechazar la propuesta de seguir un año más en el Real Madrid para acabar su carrera con una aventura lejos de casa.

"No me veía jugando contra el Real Madrid ni quiero porque son muy buenos. No los quiero en contra. Por eso descarté jugar en Europa y siempre tuve claro que si no terminaba en el Real Madrid nunca me enfrentaría a él. Necesito vivir algo diferente, algo nuevo con mi familia, con mis hijos. Voy a poner mi vida patas arriba pero es lo que necesito", explicó.

Nacho lamentó que la situación se haya extendido más de lo que deseaba, lo que le impidió despedirse como deseaba de la afición del Real Madrid, aunque aseguró que no lo hará en un partido pero sí en un acto que preparará con el club, y reconoció que lo vivido no le ha afectado en la Eurocopa.

"Me hubiera gustado venir a la selección sin que se hablara de mi futuro, sobre si iba a seguir o no, pero los jugadores estamos expuestos a este tipo de situaciones. Estoy agradecido a Florentino Pérez que es como mi padre", afirmó.

"Me habría gustado que se solucionara antes pero los jugadores estamos expuestos a estas cosas. Hemos ganado los tres partidos de grupos y el equipo está centrado en la Eurocopa. A mí no me faceta porque hace muchos meses que sabía lo que iba a pasar en mi futuro y me ha hecho disfrutar más el día a día. Ante Croacia disfruté y jugué bien, no me afecta nada", añadió.

Por último, puso en valor el crecimiento de la liga de Arabia Saudí, sin haber hablado con Luis de la Fuente, como sí hizo Aymeric Laporte antes de marcharse a jugar a un fútbol menos competitivo, si su decisión le afectará a su continuidad como internacional.

"La Liga saudí era hace unos años muy desconocida para todos pero está cambiando su potencial porque jugadores imporantes estamos yendo para allí", defendió.