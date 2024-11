Natalia Gaitán, histórica de Selección Colombia femenina, le dijo adiós al fútbol con tristeza

Una de las grandes figuras del fútbol femenino en Colombia le dijo adiós al balompié profesional. Se trata de Natalia Gaitán, quien supo defender con capa y espada los colores de la 'tricolor', siendo capitana por varios años, además de lucir con orgullo la bandera en cada club que jugó a nivel internacional.

La jugadora bogotana decidió ponerle punto final a una exitosa carrera deportiva de 23 años. El anuncio lo hizo la propia Natalia por medio de un emotivo video en sus redes sociales; se va una figura del fútbol femenino se nuestro país.

"Decir adiós después de 23 años de carrera deportiva no es fácil, hoy viene a mi mente cientos de recuerdos y todas las experiencias que me regaló el fútbol, desde las más alegres que vivieron de títulos y logros personales hasta aquellas derrotas, lesiones y luchas fuera de la cancha que de una u otra manera fueron las que forjaron mi carácter. Que fortuna la mía que poder decir que todo el trabajo que hice día a día me llevo a cumplir los sueños que tuve de pequeña", se escuchó en un audio que complementó la publicación en sus distintas plataformas digitales.

Natalia Gaitán en medio de un partido con la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda por los Olímpicos de Río 2016. Pedro Vilela/Getty Images

Gaitán Laguado comenzó su carrera como futbolista en Gol Star, luego pasó por Inter, estuvo en el Toledo, Zaragoza, Valencia y Sevilla, de España. En México vistió los colores de Tigres y su último club fue Santa Fe, con el que disputó la Copa Libertadores femenina. También internacionalmente estuvo en el Houston.

En cuanto a la Selección Colombia, la número '3' dijo presente en campeonatos internacionales como lo fueron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, igualmente disputó Mundiales en todas sus categorías. Natalia fue la líder en la parte posterior, siendo capitana y toda una todoterreno a la hora de defender; no paraba en esfuerzos.

Sentimiento y tristeza

"Ver hacia atrás y sentirme orgullosa de lo que hice es lo mas valioso que me llevo, haber perseguido mis sueños, salir de mi país, poder haber en varios lugares, en distintos clubes. Desde Gol Star e Inter pasando por Toledo, Houston, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Tigres y terminando en Santa Fe y haber representado a Colombia en distintas torneos internacionales incluidos los Juegos Olímpicos y Mundiales en todas sus categorías", complementó Natalia Gaitán, una de las primeras jugadoras de nuestro país en brillar en el fútbol femenino de España.