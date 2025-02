Neymar y el fichaje que rechazó en paños menores: le dijo no a un club grande de Europa

El mundo del fútbol está lleno de historias de fichajes que pudieron haber cambiado el rumbo de los jugadores y los equipos. Una de esas anécdotas ha sido recientemente revelada por Neymar en el programa 'Podpah', donde confesó que pudo jugar en la Bundesliga de Alemania.

El talentoso delantero brasileño, que en ese entonces jugaba en el Santos de Brasil, era una de las joyas más codiciadas del fútbol mundial. Su velocidad, técnica y capacidad goleadora llamaron la atención de los clubes más grandes de Europa.

La vez que Neymar estuvo en el radar de un grande de la Bundesliga

Neymar, delantero de Santos, en su regreso al fútbol de Brasil, durante un partido Getty Images

Según narró Neymar, tuvo un encuentro inesperado con Guardiola en Suiza, mientras se encontraba en un hotel tras asistir a la ceremonia del Premio Puskás. El brasileño recibió una llamada inesperada de su padre a las tres de la madrugada, quien le pidió abrir la puerta de su habitación. Para su sorpresa, al otro lado se encontraba 'Pep', acompañado de un traductor.

"Yo estaba en ropa interior y camiseta, y cuando abro la puerta veo a mi padre, a Guardiola y a un traductor. Guardiola se sentó y me dijo:'Quiero llevarte al equipo al que voy'. Luego sacó un papel, abrió la laptop y empezó a explicarme cómo iba a jugar en su sistema. Me dijo: 'Si no marcas 60 goles al año, me cambio el nombre'", recordó Neymar.

Sin embargo, Guardiola no quiso revelarle en un principio de la reunión el equipo que iba a dirigir en Alemania. Neymar insistía en conocer el club en cuestión, pero el técnico español solo pudo decírselo al final de la conversación: "Voy a firmar con el Bayern. Sé que es una ciudad fría, muy diferente a Madrid y Barcelona, pero te prometo que allí te cuidaré y te voy a convertir en el mejor".

A pesar de la tentadora propuesta, Neymar finalmente optó por fichar con el FC Barcelona en 2013, donde formó un tridente histórico con Lionel Messi y Luis Suárez. Con el club catalán, conquistó la Liga de Campeones, LaLiga, la Copa del Rey y otros títulos importantes, consolidándose como uno de los mejores jugadores del mundo.

Si Neymar hubiese elegido al Bayern Múnich, la historia del fútbol podría haber sido diferente. Bajo las órdenes de Guardiola, es probable que su estilo de juego se hubiera adaptado al fútbol alemán, y quizás su carrera habría tomado un rumbo distinto. Sin embargo, su decisión de unirse al Barcelona le permitió brillar en una de las mejores épocas del club.

El jugador, de 33 años, comentó que tuvo una oferta con del Real Madrid, que en materia de números era superior a la del club 'blaugrana'. Sin embargo, su motivación era jugar al lado de Lionel Messi.