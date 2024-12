"No quiero quejarme, pero en el juego de Barcelona contra Las Palmas pasaron muchas cosas"

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick, ha pedido a sus jugadores tener "más mentalidad de lucha" para volver a la senda de la victoria, y les ha instado a estar más concentrados, especialmente en ataque, después de que en los tres últimos tropiezos en LaLiga EA Sports hayan bajado sus registros goleadores.

En la rueda de prensa previa al encuentro de este martes contra el Mallorca, adelantado de la 19ª jornada, el preparador alemán ha recordado que su equipo es el "más joven" de la competición doméstica, por lo que muchos de sus jugadores todavía pueden aprender "muchas cosas", si bien ha puntualizado que el ambiente en el vestuario es bueno.

"Como jugador no me gustaba perder, ni me gusta perder. Como equipo, hay que tener más esa mentalidad de lucha para ganar los partidos. En el campo a veces lo hacemos bien, pero todavía tenemos margen de mejora", ha insistido.

Para Flick, la buena noticia es que se ha terminado el mes de noviembre, en el que el Barça ha sumado cuatro puntos de doce posibles en LaLiga, y ha argumentado que uno de los problemas que han padecido en los últimos duelos es la falta de puntería.

Raphinha, capitán del Barcelona, tras la derrota contra Las Palmas, en La Liga de España AFP

"El equipo ha dado mucho en este inicio de temporada, hemos tenido mucha intensidad y hemos creado oportunidades. La buena noticia es que podemos crear ocasiones y que no las hemos definido", ha valorado.

El técnico teutón, que este lunes ha recibido la visita del presidente del club, Joan Laporta, ha elogiado el "alto nivel" que están mostrando jugadores como Iñigo Martínez, Pau Cubarsí, Pedro González 'Pedri' y Rafael Dias 'Raphinha', y ha subrayado que, para él, "lo importante es que todos los jugadores den lo mejor que puedan".

"Todos tenemos que luchar y nos centramos en eso. Si no tenemos éxito al final de temporada, el año que viene tendremos más posibilidades. Esto es un proceso", ha precisado.

🧨🧨 Flick: "En el partido contra Las Palmas pasaron muchas cosas, no quiero entrar en detalles" pic.twitter.com/bpAhvQfJKJ — MARCA (@marca) December 2, 2024

A Flick tampoco le importan "demasiado" las decisiones arbitrales del último partido contra el Las Palmas, en el que los jugadores azulgranas reclamaron dos penaltis en los últimos minutos.

Sobre el encuentro contra el Mallorca, Flick ha desvelado que el centrocampista Dani Olmo, que no jugó frente al cuadro insular por unas molestias, está para jugar de inicio en Son Moix, mientras que se ha mostrado optimista con el regreso del uruguayo Ronald Araujo, que afronta el último tramo de recuperación de su lesión muscular.