🔴 Noruega vs. Portugal, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga de las Naciones

La tuvo Noruega
Centro de Nusa, cabezazo de Haaland y gran atajada de Costa.
Centro de Nusa, cabezazo de Haaland y gran atajada de Costa.
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Potente remate de Erling Haaland y gran bloqueo de Rubén Días.
Gran pase de Pedro Neto al borde del área y definición con pierna derecha de Joao Felix.
Los lusos quieren dominar desde le posesión.
Rodó la pelota en Oslo.
O 𝗫𝗜 𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 para o segundo capítulo 📖🫡#NationsLeague | #NORPOR pic.twitter.com/sGtn1wVUW0— Portugal (@selecaoportugal) September 27, 2026
La formación de Noruega para enfrentar a Portugal. 🇳🇴🔥— Fútbol Noruego (@NoruegArg) September 27, 2026
Haaland TITULAR. pic.twitter.com/1XpGnt9xgB
El encuentro será transmitido por ESPN.
La pelota rodará a la 1:45 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalles del duelo entre vikingos y lusos.
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