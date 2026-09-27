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Gol Caracol  / 🔴 Noruega vs. Portugal, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga de las Naciones
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🔴 Noruega vs. Portugal, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga de las Naciones

Este domingo, en Oslo, Noruega y Portugal se enfrentan por la segunda jornada de las Liga de las Naciones. ¡No se pierda Erling Haaland vs Cristiano Ronaldo!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de sept, 2026
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Noruega vs. Portugal.
Noruega vs. Portugal.
FIFA.
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  • 02:21 p. m. - Minuto 34
    La tuvo Noruega

    Centro de Nusa, cabezazo de Haaland y gran atajada de Costa.

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  • 02:10 p. m. - Minuto 22
    Se salvó Portugal

    Potente remate de Erling Haaland y gran bloqueo de Rubén Días.

  • 02:03 p. m. - Minuto 16
    Gol de Portugal

    Gran pase de Pedro Neto al borde del área y definición con pierna derecha de Joao Felix.

  • 01:51 p. m. - Minuto 5
    Portugal tiene la pelota

    Los lusos quieren dominar desde le posesión.

  • 01:45 p. m. - PITAZO DEL ÁRBITRO
    Inició el partido

    Rodó la pelota en Oslo.

  • 01:45 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Portugal

  • 01:44 p. m. - PREVIA
    La titular de Noruega

  • 01:41 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por ESPN.

  • 01:40 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a la 1:45 p.m. (hora Colombia).

  • 01:40 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalles del duelo entre vikingos y lusos.

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