📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
Este partido será podrá ver por ESPN y Disney+ Premium.
Este partido será podrá ver por ESPN y Disney+ Premium.
Publicidad
Esta final se jugará en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo.
Con este enfrentamiento, el Centenario albergará su vigesimosegunda (22) final de Copa Libertadores.
Según la programación de la CONMEBOL, el balón rodará a las 3:00 p.m. (hora de Colombia).
Siga aquí el minuto a minuto de la final de Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes.
Publicidad
Publicidad
Publicidad