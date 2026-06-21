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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 21 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 21 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 21 de junio, con acción en el grupo H y G del Mundial 2026. ¡Agéndese y no se pierda nada de los juegos de la Copa del Mundo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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La Selección España juega HOY en el Mundial 2026.
La Selección España juega HOY en el Mundial 2026.
Foto: AFP

Este domingo 21 de junio, el calendario del Mundial 2026 ofrece acción en los grupos H y G, jugando combinados como España, Uruguay y Bélgica.

El duelo de Bélgica como Irán se podrá ver EN VIVO por la pantalla de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Bélgica e Irán se enfrentan en la segunda jornada del grupo G del Mundial 2026.
Gol Caracol

Bélgica vs. Irán: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

España y Arabia Saudita rivalizan este domingo en el Mundial 2026.
Gol Caracol

España vs. Arabia Saudita; hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del grupo H del Mundial 2026

Uruguay y Cabo Verde se enfrentan en el Mundial 2026.
Gol Caracol

Uruguay vs. Cabo Verde; EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del grupo H del Mundial 2026

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, domingo 21 de junio del 2026:

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EquiposHora/Canal
España vs. Arabia Saudita11:00 a.m. - Mundial FIFA 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium
Bélgica vs. Irán2:00 p.m. Mundial FIFA 2026 - Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com
Uruguay vs. Cabo Verde5:00 p.m. Mundial FIFA 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium
Nueva Zelanda vs. Egipto8:00 p.m. - DGO,DSports,Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN,Amazon Prime Video

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