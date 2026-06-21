Partidos EN VIVO HOY 21 de junio del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo 21 de junio, el calendario del Mundial 2026 ofrece acción en los grupos H y G, jugando combinados como España, Uruguay y Bélgica.

El duelo de Bélgica como Irán se podrá ver EN VIVO por la pantalla de Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de junio del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.



Partidos EN VIVO HOY, domingo 21 de junio del 2026:

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Equipos Hora/Canal España vs. Arabia Saudita 11:00 a.m. - Mundial FIFA 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium Bélgica vs. Irán 2:00 p.m. Mundial FIFA 2026 - Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com Uruguay vs. Cabo Verde 5:00 p.m. Mundial FIFA 2026 - DGO, DSports, Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN, Amazon Prime Video, Disney+ Premium Nueva Zelanda vs. Egipto 8:00 p.m. - DGO,DSports,Paramount+, DIRECTV 4K, DAZN,Amazon Prime Video