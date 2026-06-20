Bélgica vs. Irán: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

La Selección Irán afronta este domingo el que a priori se perfila como su partido más complicado hasta ahora en el Mundial 2026 frente a Bélgica en la segunda jornada del Grupo, aunque con el telón de fondo por las restricciones impuestas por Washington al Team Melli. Este partido lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

El encuentro en el Estadio de Los Ángeles, se produce en medio de la queja interpuesta a la FIFA por parte de la Federación iraní de Fútbol por las dificultades para desplazar la delegación a Estados Unidos para jugar sus partidos.

El gobierno estadounidense rechazó la petición de entrada al equipo nacional para aterrizar en California dos días antes de lo previsto y preparar su encuentro, previsto a las 12.00 hora local.

Acción de juego en el duelo entre Irán vs. Nueva Zelanda, por el Mundial 2026. Foto: AFP.

El conjunto dirigido por Amir Ghalenoei deberá aterrizar este sábado en suelo estadounidense y dispondrá de menos de 24 horas para entrenar en las instalaciones de Los Ángeles Galaxy, en la ciudad de Carson, antes de encarar el compromiso.

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Tanto el cuerpo técnico como los futbolistas han manifestado su profunda frustración ante estas medidas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, argumentando que la falta de tiempo para aclimatarse y la imposibilidad de realizar sesiones de recuperación adecuadas merman el rendimiento y bienestar físico del plantel en pleno Mundial.

El debut de Irán contra Nueva Zelanda el pasado lunes expuso las complejas condiciones logísticas a las que se enfrenta el equipo, que fue obligado a abandonar el país inmediatamente después del partido, sin posibilidad de pernoctar, a pesar de haber terminado por la noche.

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Aún y con las dificultades de traslado, Ghalenoei ha intentado minimizar el impacto en la plantilla mediante sesiones de recuperación en el hotel de concentración.

Sin embargo, el estricto margen de tiempo ha reavivado el debate sobre el impacto de los factores extradeportivos en la igualdad de condiciones entre selecciones.

Más allá de las trabas burocráticas, Irán buscará sobre el césped una victoria clave que le asegure la supervivencia en el Grupo tras el empate con Nueva Zelanda.

Una derrota dejaría a Irán con un punto y dependiendo de una combinación de resultados en la última fecha para avanzar a la siguiente fase.

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El mismo dilema enfrenta su rival, que encara este encuentro con el objetivo de borrar el recuerdo de su participación en el Mundial de Catar, donde fue eliminada en la fase de grupos a pesar de llegar como una de las favoritas del torneo.

Bélgica vs Egipto AFP

Con la sorpresa de empate contra Egipto, los belgas necesitan dar un golpe de autoridad para asegurarse los primeros dos puestos.

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Alineaciones probables:

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele, Amadou Onana, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Charles De Ketelaere.

Seleccionador: Rudi Garcia (Francia).

Irán: Alireza Beiranvand Ramin Rezaeian, Shoja Khalilzadeh, Ali Nemati, Milad Mohammadi, Mohammad Mohebi, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi, Aria Yousefi, Shahriar Moghanlou y Mehdi Taremi.

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Seleccionador: Amir Ghalenoei (Irán).

Bélgica vs. Irán: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

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