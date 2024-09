Perú y sus bajas, previo a medirse contra la Selección Colombia, por Eliminatorias

En la noche de este viernes 6 de septiembre Perú y la Selección Colombia se enfrentarán en Lima, en busca de sumar tres puntos vitales para el camino al mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. La selección 'Inca' tiene varias bajas clave.

A la selecciónperuana, además de la no convocatoria del máximo goleador histórico, Paolo Guerrero, el polémico Christian Cueva y el desequilibrante André Carillo, se suma otra baja significativa: la de Jorge Fossati, quien deberá 'reencaminar' a Perú si quiere ganarse un cupo al Mundial. En esa doble jornada enfrentará a los nuestros en Lima y, luego, viajará a Quito para medirse frente a Ecuador.

La otra preocupación de la escuadra 'albirroja' es la no presencia de Franco Zanelatto en los entrenamientos previos al duelo frente a los 'cafeteros'. Zanelatto, quien es de nacionalidad paraguaya, pero nacionalizado peruano, es un titular habitual en el combinado de Perú, y si bien algunos medios cercanos a la selección aseguran que no se trata de una lesión, se desconocen los motivos por los cuales no han podido contar con el extremo de 24 años, por lo que el entrenador Jorge Fossati deberá comenzar a pensar de qué manera suplirá el poderío ofensivo de Franco Zanelatto.

La selección peruana pasa por el bache más grande de los últimos años, sobre todo luego de la salida del técnico argentino Ricardo 'el tigre' Gareca, quien los llevó al mundial de Rusia 2018, luego de 36 años sin participaciones mundialistas.

Fossati es el encargado de sacar a Perú de este mal momento, en el que no han podido ganar un partido en la Eliminatoria Sudamericana, siendo relegado a la última posición de la tabla, sumando únicamente dos unidades, producto de un empate a 0 en su visita a Paraguay, en la primera jornada, y un empate 1 a 1 frente a Venezuela en la fecha seis.

Paolo Guerrero, jugador de Perú. Foto: AFP

Afortunadamente para Fossatti, no todo son malas noticas, pues a la escuadra peruana se le suma la posibilidad de usar a Renato Tapia y Miguel Trauco, jugadores ya con experiencia y que podrán sumar sus conocimientos y tranquilidad a un combinado que es la combinación perfecta entre veteranos y jóvenes, pero que no cuenta con sus referentes por motivos de lesión o extrafutbolísticos.

¿A qué hora, y dónde serán los duelos de Perú por Eliminatoria?

La selección de Perú recibirá a la selección Colombia este viernes 6 de septiembre a las 8:30 p.m. hora Colombia, en el estadio Nacional de Lima, para posteriormente viajar a Quito y medirse ante Ecuadorel próximo martes 10 de septiembre, a las 4:00 p.m. hora Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado.