Por fotos con Arturo Vidal y con la gente de Colo Colo le 'bajaron la caña' a hinchas de Bucaramanga

A pocas horas de que se dispute el primer el juego entre Bucaramanga y Colo Colo por la Copa Libertadores , Arturo Vidal ha sido la sensación en la 'ciudad bonita' y no precisamente por los aficionados del conjunto chileno.

Desde este lunes, el equipo dirigido por Jorge Almirón, extécnico de Atlético Nacional, se ha entrenado en la ciudad de Bucaramanga previo a su primer partido de la contienda internacional, siendoArturo Vidal el más buscado por los aficionados.

Ya han circulado varias imágenes y videos del 'rey Arturo', firmando camisetas y tomándose fotos con las personas de la ciudad, siendo evidente su buena estadía por estos días en Colombia.

No solo la afición que llegó desde Chile ha estado a la expectativa de la llegada de Colo Colo a Colombia, además, muchas personas de la misma ciudad, no quisieron perderse el momento de tener a uno de los jugadores más reconocidos de ese país, y no dejaron pasar el momento de tomarse una 'selfie' con el número '23' de los 'albos'.

"Gracias Bucaramanga por el cariño", dice la cuenta oficial del club chileno, tras publicar varias imágenes de algunos de sus jugadores compartiendo la gente a las afueras de su concentración en la que se encuentran en la capital del departamento de Santander.

Hay que recordar que Arturo Vidal tiene mucho reconocimiento en el país, y es muy querido, no solo por la mistad que tiene con algunos jugadores, como lo es el caso de James Rodríguez, sino que además acostumbra a pasar sus vacaciones muy seguido en la ciudad de Cali, de donde es su novia Sonia Isaza.

¿A que hora es el partido de Copa Libertadores?

Bucaramanga y Colo Colo jugarán el primer partido de la contienda internacional, siendo la primera vez en la historia, en la que el conjunto 'leopardo' juega esta competición. El juego que tendrá lugar en el Estadio José Américo Montanini, este martes 1 de abril a las 7:30 p.m.

¿Cómo llegan ambos equipos a este partido?

Colo Colo, sumó un empate en el último compromiso en la Liga de Chile, frente a Palestino, ubicándolos decimos en la tabla de posiciones con siete puntos, luego de cinco partidos jugados.

"Estamos preparados, para el partido de Libertadores ya van a estar todos. Tendremos un segundo equipo en el banco para tener alternativas. Vamos a llegar bien, que la gente no se desespere, que el equipo va a andar bien", expresó Almirón, previo al compromiso.

Por otro lado, Bucaramanga llega con la camiseta 'inflada', tras ganarle a Atlético Nacional 2-0, dejándolos en la casilla 11 con 13 puntos, luego de 11 partidos disputados.