René Higuita evocó una jugada de antaño, justo cuando hay polémica por la parada en el balón

Se sigue hablando de lapolémica jugada que realizó Neyser Villarea l, en la victoria de Millonarios 2-0 a Santa Fe , con Rene Higuita como protagonista, saliendo a respaldar al jugador 'embajador' y recordar una jugada que hizo cuando era arquero de Nacional.

Uno de los guardametas más recordados y emblemáticos en la historia del deporte de nuestro pías, revivió en sus redes sociales, una jugada que maravilló no solo a los aficionados 'verdolagas', sino a los amantes el fútbol, al bajar el balón de una manera inusual.

El arquero con pasado en la Selección Colombia publicó en sus redes sociales un video con aquella jugada y diciendo que "hay quienes se paran en la pelota , y otros que se sientan en ella. Lo importante es disfrutar del espectáculo".

Hay quienes se paran en la pelota , y otros que se sientan en ella … lo importante es disfrutar del espectáculo! https://t.co/UbWg07VBkF pic.twitter.com/k7Ba2r2Zhm — René Higuita (@higuitarene) April 1, 2025

El hecho que tuvo luchar en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, en un partido de Atlético Nacional, con Higuita como guardameta en el equipo paisa. René, se le caracterizaba por su juego singular, a pesar de ser arquero, en esa ocasión parando el balón sentándose en él fuera del área, y haciendo una pase a uno de sus compañeros.

Esta jugada se ganó los aplausos y gritos de la afición, pues una vez más, Higuita era protagonista en el partido, con sus singulares jugadas que los catalogaban como diferente, entre los demás arqueros.

Hay que recordar también el 'escorpión' del 'loco', quien, en un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra, el 6 de septiembre de 1995 en el estadio Wembley de Londres, René hizo aquella jugada que le dio la vuelta al mundo y aún es recordada entre los aficionados del fútbol.

De esta manera, el hoy preparador de arqueros de Atlético Nacional, dio su postura referente a la jugada del joven jugador de Millonarios, que ha sido polémica como irrespetuosa, pero que el mismo Higuita, respaldó al delantero refiriéndose a "lo importante es disfrutar del espectáculo".

Neyser Villareal hizo una jugada a lo barrio, y se armó un problemón. ¡Señores dejen de ser tan amargos, esas jugadas hacen parte del futbol! 🙄 pic.twitter.com/lNdOqHcLJM — Alex Rolon 🇷🇺 (@AxelRolon) March 27, 2025

Cabe recordar que, este no es el primer jugador reconocido de nuestro país, que se refiera a la jugada de Néyser Villareal, ya que hace algunos días, Arnulfo Valentierra, también respaldó al jugador de la Selección Colombia Sub-20m, en 'Jugada Maestra' de Ditu', diciendo que "el fútbol le quieren quitar la esencia que es diversión por eso hay tanto 'paquete' en el balompié de nuestro país y por eso les da rabia todo por que no tienen la capacidad de divertir al que paga la boleta no acoliten lo mediocre".