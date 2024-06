¿Por qué salió a relucir José Pékerman en una entrevista de Lionel Messi?

Este jueves, los ojos de los aficionados de la Selección Argentina están puestos en el debut oficial de los de Lionel Scaloni en la Copa América 2024, en la que se enfrentarán a las 7 de la noche frente a su similar de Canadá, en la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos. También gran parte de la atención se la llevará Lionel Messi, figura del fútbol mundial y que cada vez es más reconocido en terrritorio norteamericano por estar en la nómina del Inter Miami.

Aparte de cumplir con los entrenamientos del seleccionado argentino, 'la Pulga' ha concedido una serie de entrevistas a medios de su país y entre ellas se destacó una con Marcelo Tinelli, reconocido hombre de la televisión argentina.

Como cosa curiosa, en medio de la charla surgió un viejo conocido de nuestro país como José Pékerman, quien hizo historia al frente de la Selección Argentina.

"No entiendo cómo no te puso José Pékerman en el Mundial 2006. Perdón, es una cosa mía", dijo Tinelli en medio de la conversación. Sin embargo y ante ese tema, el número '10' de Argentina solamente atinó a mover la cabeza; aunque no soltó prenda y evitó entrar en polémicas.

“Estaba en la tribuna y digo ‘la pt** madre, dejate de romper las b***s’. Lo adoro a Pékerman, todo bien, pero no entiendo”, agregó el entrevistador. "Y bueno...", fue lo único que indicó al respecto Messi, quien dejó escapar una sonrisa.

¿Qué dijo Lionel Messi del Mundial 2026?

"No sé lo que va a pasar de acá al Mundial 2026, si voy a estar a nivel con los compañeros que tengo al lado... no sé si voy a estar. Es difícil hablar del futuro, me sigo cuidando como hice siempre y va a depender de como vaya evolucionando en el día a día", explicó Lionel Messi sobre las posibilidades de jugar el Mundial 2026.

Hora y dónde ver Argentina vs. Canadá HOY EN VIVO

El partido entre Argentina y Canadá se podrá ver EN VIVO este jueves 24 de junio en Gol Caracol y www.golcaracol.com. El partido empezará a las 7 de la noche y una hora antes será la previa, con la inauguración incluida.