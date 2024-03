Luis Díaz y Liverpool ya recibieron una respuesta de Xabi Alonso, candidato a ser su nuevo técnico

Luego de que Jürgen Klopp sorprendiera con el anuncio de que la temporada 2023/2024 será la última como entrenador de Liverpool, empezaron los rumores sobre quién ocuparía ese lugar. Cada noticia que surge es de interés para Luis Díaz y compañía. Uno de los nombres que sonó, con fuerza, fue el de Xabi Alonso, de gran campaña con Bayer Leverkusen.

Con 26 partidos disputados, el club que dirige el español marcha en la primera posición de la Bundesliga, con 70 puntos y una diferencia de gol de +48, superando al Bayern Múnich, que es segundo, con 60 unidades. Además, siguen en carrera en la Europa League, donde ya están en los cuartos de final, y en la Copa de Alemania, instalados en las semifinales.

Estos números, sumado al buen juego del equipo, convirtieron a Xabi Alonso en una opción para ser en el nuevo director técnico de Liverpool y así dirigir a figuras como Luis Díaz, Mohamed Salah, Darwin Núñez, entre otros. Pero todo llegó a su fin este viernes 29 de marzo, ya que el estratega español decidió continuar más años en el Bayer Leverkusen.

"Estoy agradecido al Bayer, a la directiva, a los jugadores, a la afición. Siento que esta es la mejor manera, seguir juntos. Ya se lo he informado a mis dirigidos. Mi fecha límite era esta semana y es una cuestión de respeto. Ahora, todo está claro y seguiré acá. Mi trabajo en el Leverkusen no ha terminado. Les comuniqué que me quedo", informó en rueda de prensa.

Pero no fue lo único, también explicó sus grandes objetivos en este cargo. "Quiero ayudar al club, ayudar a los jugadores a crecer, la directiva es genial, aquí todo es fantástico. Todavía soy un entrenador joven y esta es la mejor decisión para mi futuro. Me tomé mi tiempo y de eso estoy seguro. Quiero luchar para la próxima Champions League", añadió.

Por último, afirmó que "tuve una buena reunión con el Bayer Leverkusen y les comuniqué que quiero seguir. Después de muchas conversaciones sobre mi futuro, aproveché el parón para reflexionar y tomar una decisión. Este es el lugar donde debo estar". Ahora, no se olvidó del Liverpool, Bayern Múnich y Real Madrid, equipos que lo querían como entrenador.

"No voy a comentar mucho ni sobre el Liverpool ni el Bayern Múnich. Son clubes grandes, junto con el Real Madrid, y les tengo un gran cariño, con un fuerte vínculo con ellos, pero estoy en el lugar donde quiero estar. No es momento de dar un giro o cambios, decidí mi futuro ahora y quiero desarrollarme en el Bayer Leverkusen", sentenció Xabi Alonso.