Luis Díaz se divierte a punta de 'magia' en el regreso a entrenamientos con Liverpool: pura calidad

Luis Díaz es pura alegría y talento. Así lo demuestra en el día a día en el Liverpooly en el regreso a entrenamientos, este jueves, no fue la excepción y acaparó las miradas en los videos publicados por el propio club inglés.

Tras sus brillantes actuaciones con la Selección Colombia, contra España y Rumania, el atacante guajiro se reportó con el elenco de Merseyside para dejar ver, como siempre, su calidad.

En los videos publicados por el Liverpool, este jueves, se pudo ver primero a Luis Díaz trabajando de cerca con su amigo y compañero, el uruguayo Darwin Núñez.

Pero el nacido en Barrancas también tuvo momentos para divertirse y el húngaro Dominic Szoboszlai fue su cómplice esta vez, con un juego de pelota dentro de la sede de entrenamiento del club inglés.

Publicidad

Aunque la zona en la que estaban es la del gimnasio y otras actividades, a Luis Díaz poco le importó eso y junto al talentoso mediocampista europeo, hicieron algunos toques. De hecho, el egipcio Mohamed Salah los ‘regañó’ por estar haciendo eso en ese lugar.

Luis Díaz y Szoboszlai jugando en el GYM con un balón mientras Mo. Salah los “regaña” por jugar dentro.



Un episodio más de LFC out of context. 😂😂😭



Es una familia el equipo. pic.twitter.com/PVD2qKp3zE — Liverpool FC en América (@LFCenAmerica) March 28, 2024

Lo cierto es que ahora Luis Díaz se enfocará en Liverpool, que tendrá un duro partido el próximo domingo 31 de marzo, contra el siempre difícil Brighton, por la Premier League.

Publicidad

El colombiano llega en un gran momento, ya que fue una de las figuras de la Selección en la doble fecha de partidos preparatorios, contra España y Rumania. De hecho, frente a los ibéricos dio la asistencia a Daniel Muñoz, tras una gran jugada suya.

Ahora, el próximo reto de Luis Díaz con la 'tricolor' será en los partidos preparatorios antes de la Copa América 2024, el gran objetivo del combinado patrio dirigido el técnico argentino Néstor Lorenzo, donde están en la fase de grupos junto a Brasil, Paraguay y Costa Rica.

Luis Díaz en entrenamiento con Liverpool - Foto: Liverpool Oficial

¿Cómo va el Liverpool en la Premier League de Inglaterra?

En el campeonato británico el equipo de Merseyside, dirigido por el técnico alemán Jurgen Klopp, y en el que juega el colombiano Luis Díaz, es segundo en la tabla de posiciones, con 64 puntos, los mismos que el Arsenal, pero los 'gunners' tienen mejor diferencia de gol.

Pero además de la Premier League, el Liverpool también lucha en la Europa League, donde están en los cuartos de final y el rival a vencer es el Atalanta, pensando en luchar por este título internacional.

Publicidad