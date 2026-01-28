Síguenos en:
Gol Caracol  / PSV vs. Bayern Múnich, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Champions League
EN VIVO

PSV vs. Bayern Múnich, EN VIVO: minuto a minuto del partido de la Champions League

Este miércoles, en el Philips Stadion, PSV Eindhoven recibirá al Bayern Múnich por la última fecha de la fase liga de la Champions League. ¡No se pierda el juego de Luis Díaz!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 28 de ene, 2026
Luis Díaz volverá a jugar en la Champions League con el Bayern Múnich
Bayern Múnich Oficial
