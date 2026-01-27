Así está la tabla de Champions League antes de última fecha; Luis Díaz ya tiene la clasificación

Publicidad
La primera fase de la Champions League bajará su telón el miércoles 28 de enero con 18 partidos que se disputarán simultáneamente a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana.
La fecha solo tendrá al Arsenal y Bayern Múnich, de Luis Díaz, sin riesgo de eliminación, ya que marchan en el primer y segundo puesto con sobrada ventaja, mientras que todos los demás definirán su continuidad en el certamen.
Las casillas de privilegio son las 8 primeras, que dan paso directo a octavos de final, mientras que los elencos que se ubiquen entre los puestos 9 y 25 deberán afrontar una ronda de ‘playoffs’ o dieciseisavos de final para seguir en competencia. A su vez, los 12 últimos quedarán eliminados.
En ese sentido, los futbolistas colombianos tendrán distintos escenarios, como Luis Javier Suarez, que deberá buscar con el Sporting Lisboa su ubicación entre los 8 visitando al Athletic Bilbao.
A su vez, Juan David Cabal y Dávinson Sánchez lucharán con Juventus y Galatasaray por mantenerse en la zona de acceso a ‘playoffs’ en respectivos duelos de visitante contra Mónaco y Manchester City.
Finalmente, el Qarabag de Azerbaiyán, donde actúan el defensor Kevin Medina y el delantero Camilo Durán, y el Benfica, del lesionado Richard Ríos, tendrán duros retos contra Liverpool y Real Madrid, respectivamente, para no quedar eliminados.
⦁ 1. Arsenal (ING): 21 puntos
⦁ 2. Bayern Múnich (ALE): 18
⦁ 3. Real Madrid (ESP): 15
⦁ 4. Liverpool (ING): 15
⦁ 5. Tottenham (ING): 14
⦁ 6. PSG (FRA): 13
⦁ 7. Newcastle (ING): 13
⦁ 8. Chelsea (ING): 13
⦁ 9. Barcelona (ESP): 13
⦁ 10. Sporting Lisboa (POR): 13
⦁ 11. Manchester City (ING): 13
⦁ 12. Atlético de Madrid (ESP): 13
⦁ 13. Atalanta (ITA): 13
⦁ 14. Inter de Milán (ITA): 12
⦁ 15. Juventus (ITA): 12
⦁ 16. Borussia Dortmund (ALE): 11
⦁ 17. Galatasaray (TUR): 10
⦁ 18. Qarabag (AZE): 10
⦁ 19. O. Marsella (FRA): 9
⦁ 20. Bayer Leverkusen (ALE): 9
⦁ 21. Mónaco: 9
⦁ 22. PSV (NED): 8
⦁ 23. Athletic Bilbao (ESP): 8
⦁ 24. Olympiacos (GRE): 8
⦁ 25. Napoli (ITA): 8
⦁ 26. Copenhague (DIN): 8
⦁ 27. Brujas (BEL): 7
⦁ 28. Bodo/Glimt (NOR): 6
⦁ 29. Benfica (POR): 6
⦁ 30: Pafos (CHP): 6
⦁ 31: Royale Union (BEL): 6
⦁ 32. Ajax (NED): 6
⦁ 33. Eintracht Frankfurt (ALE): 4
⦁ 34. Slavia Praga (R.CH): 3
⦁ 35. Villarreal (ESP): 1
⦁ 36. Kairat Almatu (KAZ): 1
- Los 8 primeros van a octavos de final.
- Del 9 al 24 van a los ‘playoffs’.
- Los 12 últimos quedan eliminados.
Miércoles 28 de enero DE 2026
⦁ 3:00 p. m. - PSV (NED) vs. Bayern Múnich (ALE)
⦁ 3:00 p. m. - Ath. Bilbao (ESP) vs. Sporting (POR)
⦁ 3:00 p. m. - Arsenal (ING) vs. Kairat Almaty (KAZ)
⦁ 3:00 p. m. - Benfica (POR) vs. Real Madrid (ESP)
⦁ 3:00 p. m. - Liverpool (ING) vs. Qarabag (AZE)
⦁ 3:00 p. m. - Man. City (ING) vs. Galatasaray (TUR)
⦁ 3:00 p. m. - B. Dortmund (ALE) vs. Inter (ITA)
⦁ 3:00 p. m. - Atl. Madrid (ESP) vs. Bodo/Glimt (NOR)
⦁ 3:00 p. m. - Barcelona (ESP) vs. Copenhague (DIN)
⦁ 3:00 p. m. - Mónaco vs. Juventus (FRA)
⦁ 3:00 p. m. - PSG (FRA) vs. Newcastle (ING)
⦁ 3:00 p. m. - Napoli (ITA) vs. Chelsea (ING)
⦁ 3:00 p. m. - Eintracht (ALE) vs. Tottenham (ING)
⦁ 3:00 p. m. - Ajax (NED) vs. Olympiacos (GRE)
⦁ 3:00 p. m. - B. Leverkusen (ALE) vs. Villarreal (ESP)
⦁ 3:00 p. m. - Brujas (BEL) vs. O. Marsella (FRA)
⦁ 3:00 p. m. - Pafos (CHP) vs. Slavia Praga (R.CH)
⦁ 3:00 p. m. - Royale Union (BEL) vs. Atalanta (ITA)