¿Qué hacía Falcao García en los alrededores del Santiago Bernabéu?

El pasado miércoles 9 de mayo se dio uno de los partidos más interesantes de la temporada europea: Real Madrid vs. Bayern Múnich. Españoles y alemanes se enfrentaron en juego válido por la vuelta de las semifinales de la Champions League en donde, finalmente, el cuadro 'merengue' fue vencedor y se clasificó para la gran final en donde se disputará el título de campeón contra el Borussia Dortmund.

Como era de esperarse, dicho encuentro llamó a una gran cantidad de gente que se desplazó hasta el estadio Santiago Bernabéu a ver el gran espectáculo que supone el hecho de ver a dos de los mejores equipos del mundo.

Pues bien, fue tanto el interés que creó este partido que hasta a Radamel Falcao García, delantero colombiano del Rayo Vallecano, se le vio por los alrededores del estadio del Real Madrid.

Así lo documentó la cuenta 'Vales Copa', en donde se vio a un también colombiano que iba grabando de casualidad el paisaje que rodeaba el Bernabéu cuando, de repente, apareció el 'tigre'. "¿Falcao? ¿¡Ídolo, cómo estás!?", fue lo que el aficionado le comentó de primerazo a lo que el futbolista le respondió con una gran sonrisa. Tras ello, el fanático le comentó que tenía una camiseta del Unión Magdalena y le preguntó sobre si se la podía regalar a lo que el 'tigre' simplemente le da las gracias y sigue su camino.

El hincha no podía creer lo que acababa de pasar, pues se encontró al máximo goleador histórico de la Selección Colombia, además de uno de los jugadores más determinantes de los últimos tiempos del fútbol europeo. "No me lo puedo creer, me encontré a Falcao y me dijo que me quedara callado", dijo el fanático, pues el jugador le pidió que por favor no hiciera mucho ruido para no alertar a los demás hinchas que él se encontraba allí.

Si bien la persona que grabó el video aseguró que Radamel iba a ingresar al estadio a ver el partido, no hay imágenes que den por sentado esto. Eso sí, el video viral causó varias reacciones y mensajes de apoyo al colombiano, pues, en el pasado, cuando se encontraba defendiendo al Mónaco, luego de tener una exitosa etapa con el Atlético de Madrid, se rumoraba fuertemente que el próximo destino de Falcao García sería el Real Madrid, cosa que, finalmente, no se terminó dando, también a raíz de su fuerte lesión la cual también lo dejó fuera del Mundial de Brasil 2014.

¡Aquí el video viral de Falcao García en el Santiago Bernabéu!