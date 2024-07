"Colombia tiene con qué darle batalla a Argentina; tiene jugadores en un nivel alto"

Por la última batalla. En la Selección Colombiaafinan y preparan la estrategia y la puntería para lo que será la gran final de la Copa América 2024 contra la campeona defensora, Argentina, el próximo domingo en la ciudad de Miami.

La 'tricolor' demostró carácter y gallardía en el duelo de la semifinal frente a Uruguay, al que vencieron 1-0 y en el que jugaron más de la mitad del tiempo con un jugador menos por la expulsión del lateral, Daniel Muñoz.

Lo cierto es que ya se viene la última función de la 'amarilla' de James Rodríguez, Luis Díaz y compañía, en pro de hacer ese sueño realidad para todo el pueblo colombiano, el de levantar la segunda Copa América. Si bien al frente está la 'albiceleste' de Lionel Messi, desde territorio argentino afirman que la 'tricolor' "es quizás el que mejor volumen de juego desplegó" en lo que va del certamen de la Conmebol.

Selección Colombia en Copa América 2024 - Foto: AFP

Para conocer cómo analizan y ven a los dirigidos por Néstor Lorenzo desde Argentina, en Gol Caracol dialogamos con Sergio Maffei, periodista del diario 'Olé'.

Su visión de Colombia para lo que será la gran final frente a la 'albiceleste'

"Desde Argentina analizamos a Colombia como un rival durísimo, quizás el que mejor jugó en la Copa América, el que mejor volumen de juego desplegó, el juego más vistoso. Sin duda llega a al final por mérito propio, cuando se tuvo que poner el overol o el traje de combate, como pasó con Uruguay, como lo hizo; así que es un equipo que ha mostrado que se adapta a diferentes facetas y por eso es un equipo que para Argentina que va a ser durísimo", dijo el comunicador a este portal.

Sobre si la Selección Colombia tiene con qué darle la pelea a la actual campeona del mundo, en el gramado de juego del Hard Rock Stadium, Maffei sostuvo que la 'tricolor' se ve muy sólida en todas sus líneas.

"Colombia tiene con qué darle batalla a Argentina; tiene jugadores en un nivel individual alto y que se han amalgamado en lo colectivo para darle forma a un equipo, por algo lleva 28 partidos invicto, 25 con Lorenzo. Yo creo que le ha dado una impronta Lorenzo como entrenador, que por ahí la selección colombiana no tenía, un poco más sólido en todas sus líneas; por ahí los equipos colombianos siempre se tenía la idea de que eran muy talentosos, muy técnicos, pero que daban ventajas defensivas. Creo que con Lorenzo, y este invicto, queda claro que ya no es así, que hay un cambio de paradigma en ese sentido, en lo que es la selección colombiana y que lo hace todavía más difícil", agregó el periodista del medio 'Olé'.

¿A qué debe prestarle mucha atención Argentina del juego de Colombia?

"Principalmente a la pelota parada,por la pegada justamente de James Rodríguez y por la altura de los jugadores colombianos, por ahí llegó la diferencia contra Uruguay. Argentina sufrió goles de pelota parada contra Ecuador en el último minuto, que fue lo que llevó a los penales; entonces va a tener que prestar mucha atención en eso. Pues obviamente en lo que es la velocidad, la explosión y el desequilibrio de Luis Díaz, que es sin duda el jugador que Argentina va a tener que controlar, porque es la llave que puede romper a la defensa campeona del mundo y, obviamente, el presente de James Rodríguez, para mí es el mejor jugador de la Copa América en este momento; el 'MVP'; el trata de que él no se mueva con libertades".

Luis Díaz con la Selección Colombia. JAMIE SQUIRE/Getty Images via AFP

¿Cómo frenar ese buen momento de James Rodríguez?

"Argentina en el medio tiene con qué, si bien no tiene un '5' de marca a marca, entre Enzo Fernández, si es que se mantiene en este mediocampo, Alexis (Mac Allister) y (Rodrigo) De Paul, tendrán que digamos que controlarlo, que no se mueva con libertad, que no encuentre espacios, pases; que es un poco donde él puede hacer la diferencia, que no domine el partido, que tenga el control del juego. Va por ahí, no generarle infracciones que le permitan a él con su pegada poner en riesgo la defensa argentina".

James Rodríguez celebrando el paso a la final de la Copa América 2024. Foto: AFP

¿Qué diferencia de la Argentina campeona del mundo, con esta de la Copa América?

"Hay muy pocas, de hecho, en principio solo podría haber dos cambios del equipo que jugó la final de Catar, lo cual estamos hablando que un año y medio después, es una selección que ha mantenido su fisionomía, su estructura, sus nombres, a veces no es tan fácil, y sobre todo cuando llegás a la gloria. Creo que el hambre que ha tenido esta selección y las ganas de seguir ganando después de ganar es un sello que la marca, que ha sido, que la pone en un lugar mejor del que tenía en aquel momento. Juega sin la presión de tener que ganar algo, esa mochila ya no la carga y que justamente por ahí se la traslada a Colombia, que va a jugar por el segundo título en su historia, y va a llegar un poco más presionado que Argentina, que defiende un poco la corona. La verdad que no veo grandes diferencias".

¿Y Lionel Messi?

"Que Messi no está en el nivel que tuvo en el Mundial, eso es indudable, este Messi no tiene el nivel de Catar, físicamente está en un volumen más abajo y futbolísticamente también, pero bueno, es Messi, es capaz de sacar un 'conejo de la galera' y generar una situación imprevista en cualquier momento. Después en general, no veo un equipo que tenga un déficits con respecto a aquel".

Lionel Messi, figura y capitán de la Selección de Argentina. JUAN MABROMATA/AFP