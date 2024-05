Alexis García: "El espectáculo de Once Caldas es en la tribuna, en el banco, en su bulla"

En el estadio Palogrande, de la ciudad de Manizales, Once Caldas se hizo respetar y venció 2-0 a La Equidad, con goles de Jhon Araujo y de Dayro Moreno, de penalti, en la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga I 2024 del fútbol colombiano. El partido fue luchado, bien disputado, con mucha entrega física de bando y bando y con el apoyo de principio a fin de parte de los hinchas del blanco blanco.

Y después del compromiso, el que apareció en rueda de prensa para dejar particulares declaraciones fue Alexis García, entrenador de los aseguradores. En su discurso, 'el Maestro' dejó en el ambiente varios mensajes entre líneas para el cuadro de la ciudad de Manizales.

"No tengo un análisis porque no vi un partido. No tengo cómo analizar el juego de hoy porque no hubo juego. El espectáculo pasó por la tribuna, el banco de ellos, toda esa bulla, dentro de la cancha hubo poquito”, dijo García inicialmente y con una postura en la que se le notó inconforme e incómodo.

El timonel de los bogotanos prosiguió y apuntó que "vi más el espectáculo afuera con la pólvora tan hermosa y luego con el banco de Once Caldas, que participa bastante en el juego. Físicamente ellos también se preparan como los jugadores y todo eso hace parte del juego, donde se lo permitan".

García comentó que justo cuando su equipo mejor jugaba en Palogrande y más quería ir por la igualdad se presentaron cosas, para él, anómalas. Por eso apuntó que "cuando está a punto de empatar empiezan las tiradas al suelo, la parada del juego y no se vuelve a jugar. Yo como espectador hubiera salido molesto. Se juega muy poco".

Dayro Moreno en Once Caldas vs La Equidad - Foto: Colprensa

¿Qué más dijo Alexis García tras la derrota con Once Caldas?

*La Equidad, a corregir y pensar en lo que viene

"Nosotros perdimos bien y eso lo voy a corregir. Se lo debo explicar a los jugadores en privado y corregirlos en la intimidad".

*El juego de Once Caldas sorprendió al DT de La Equidad

"Once Caldas me sorprendió. Compitió, hizo bastantes faltas, jugó su partido y lo ganó. No hay reproche. Lo felicito. Jugaron a ganar y lo lograron".