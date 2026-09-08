🔴 Real Madrid vs. Inter de Milán, EN VIVO YA; minuto a minuto de la primera fecha en Champions

¡Comienza el partido en el Santiago Bernabéu
Rueda el balón para el inicio del primer tiempo.
Rueda el balón para el inicio del primer tiempo.
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Así es la alienación titular del Inter para su visita el Bernabéu.
Sfidiamo il Real Madrid con questi 1️⃣1️⃣⚫🔵 pic.twitter.com/stOJagm0Mn— Inter ⭐⭐ (@Inter) September 8, 2026
Estos serán los once inicialistas del Real Madrid para enfrentar al Inter.
📋 ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026
✅ Our starting XI!
🆚 @Inter_es pic.twitter.com/RCeHf8Frfv
Estos son los convocados del Real Madrid para su debut en Champions ante el Inter.
📋✅ ¡Nuestros convocados!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 8, 2026
🆚 @Inter_es pic.twitter.com/2hmtAAD7Kd
El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana)
Siga aquí nuestro minuto a minuto del partido entre Real Madrid e Inter de Milán.
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