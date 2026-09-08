Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
FUTBOL COLOMBIANO
LIONEL MESSI

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Gol Caracol  / 🔴 Real Madrid vs. Inter de Milán, EN VIVO YA; minuto a minuto de la primera fecha en Champions
EN VIVO

🔴 Real Madrid vs. Inter de Milán, EN VIVO YA; minuto a minuto de la primera fecha en Champions

Este martes, 'merengues' y 'nerazzuris' se enfrentan en el Santiago Bernabéu en un duelo correspondiente a la fecha 1 de la Liga de Campeones.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de sept, 2026
Comparta en:
Real Madrid e Inter de Milán se medirán en esta primera jornada de la Champions League
Real Madrid e Inter de Milán se medirán en esta primera jornada de la Champions League
Foto: AFP
REFRESCAR
  • 02:04 p. m. - Real Madrid 0-0 Inter
    ¡Comienza el partido en el Santiago Bernabéu

    Rueda el balón para el inicio del primer tiempo.

    • Publicidad

  • 01:01 p. m. - PREVIA - Real Madrid vs Inter de Milán
    Titular de Inter de Milán

    Así es la alienación titular del Inter para su visita el Bernabéu.

  • 12:47 p. m. - PREVIA - Real Madrid vs Inter de Milán
    Titular del Real Madrid

    Estos serán los once inicialistas del Real Madrid para enfrentar al Inter.

  • 12:38 p. m. - PREVIA - Real Madrid vs Inter de Milán
    Convocados del Real Madrid

    Estos son los convocados del Real Madrid para su debut en Champions ante el Inter.

  • 12:35 p. m. - PREVIA - Real Madrid vs. Inter de Milán
    ¿A qué hora es el partido?

    El partido está programado para las 2:00 p.m. (hora colombiana)

  • 12:05 p. m. - PREVIA - Real Madrid vs Inter de Milán
    ¡Bienvenidos!

    Siga aquí nuestro minuto a minuto del partido entre Real Madrid e Inter de Milán.

Publicidad

Publicidad

Publicidad