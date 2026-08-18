🔴Recoleta vs. Boca Juniors, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana

Boca Juniors domina las acciones del partido, en una serie contra Deportivo Recoleta en la que se impone 1-3.
- 05:15 p. m.⌚¡Minuto 15!⌚
- 05:07 p. m. - ⌚¡Minuto 5!⌚😱¡Se lo perdió Sebastián Villa!😱
Tras una buena jugada colectiva del elenco 'xeneize', la pelota le quedó al colombiano en el área y sólo para inflar la red, pero Villa definió por encima.
- 05:01 p. m.⚽ ¡Comenzó el partido!⚽
Rodó el balón en el Defensores del Chaco, ya juegan Recoleta y Boca Juniors. ¿Cómo quedará el partido?
- 04:57 p. m.🏟️⚽ ¡Salen los equipos a la cacha!🏟️⚽
Todo listo en el Defensores del Chaco para Recoleta vs. Boca Juniors.
- 04:26 p. m. - 👊🏻✅ ¡TITULARES confirmadas! 👊🏻✅▶️🔵🟡 ¡El XI de Boca Juniors!
📋 ¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 18, 2026
Así formará #Boca para enfrentar a Recoleta en el partido de vuelta de la #Sudamericana 🏆 #DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/vmeqqdFnm8
- 04:07 p. m.✅⚽ Los citados de Recoleta para el juego de HOY ✅⚽
🐤📋 𝖤𝗌𝗍𝗈𝗌 𝗌𝗈𝗇 𝗅𝗈𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗏𝗈𝖼𝖺𝖽𝗈𝗌 𝖽𝖾𝗅 𝖯𝗋𝗈𝖿𝖾𝗌𝗈𝗋 𝖩𝗈𝗋𝗀𝖾 𝖦𝗈𝗇𝗓𝖺́𝗅𝖾𝗓 𝗉𝖺𝗋𝖺 𝖾𝗅 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖽𝗈 𝖽𝖾 𝗁𝗈𝗒．#VamosCanario#RecoQuerido#RFC pic.twitter.com/jtgKNtu2JW— Recoleta Football Club (@recoleta_club) August 18, 2026
- 04:05 p. m.🔵🟡¡Los convocados de Boca Juniors para el partido! 🔵🟡
🔜 ¡𝗣𝗥𝗢́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢!— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 17, 2026
🏆 #Sudamericana
🆚 Recoleta
🗓 Martes 18/08
🕙 19:00
🏟 Estadio Defensores del Chaco
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- 04:02 p. m.🤔⚽¿Cómo está la serie? 🤔⚽
Boca Juniors se impone en el global por marcador de 1-3, por lo que espera revalidarlo este martes y avanzar a los cuartos de final. Por su parte, Deportivo Recoleta irá al 'todo o nada'.
- 04:00 p. m.⌚⚽ ¿A qué hora es el partido? ⌚⚽
A las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el mítico estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
- 03:57 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼 Hola, sean bienvenidos al partido entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
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