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Gol Caracol  / 🔴Recoleta vs. Boca Juniors, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana
EN VIVO

🔴Recoleta vs. Boca Juniors, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana

El estadio Defensores del Chaco será testigo del enfrentamiento entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. ¡SÍGALO EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 18 de ago, 2026
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Sebastián Villa Boca Juniors
Sebastián Villa celebra con Boca Juniors
AFP
REFRESCAR
  • 05:15 p. m.
    ⌚¡Minuto 15!⌚

    Boca Juniors domina las acciones del partido, en una serie contra Deportivo Recoleta en la que se impone 1-3.

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  • 05:07 p. m. - ⌚¡Minuto 5!⌚
    😱¡Se lo perdió Sebastián Villa!😱

    Tras una buena jugada colectiva del elenco 'xeneize', la pelota le quedó al colombiano en el área y sólo para inflar la red, pero Villa definió por encima.

  • 05:01 p. m.
    ⚽ ¡Comenzó el partido!⚽

    Rodó el balón en el Defensores del Chaco, ya juegan Recoleta y Boca Juniors. ¿Cómo quedará el partido?

  • 04:57 p. m.
    🏟️⚽ ¡Salen los equipos a la cacha!🏟️⚽

    Todo listo en el Defensores del Chaco para Recoleta vs. Boca Juniors.

  • 04:26 p. m. - 👊🏻✅ ¡TITULARES confirmadas! 👊🏻✅
    ▶️🔵🟡 ¡El XI de Boca Juniors!

  • 04:07 p. m.
    ✅⚽ Los citados de Recoleta para el juego de HOY ✅⚽

  • 04:05 p. m.
    🔵🟡¡Los convocados de Boca Juniors para el partido! 🔵🟡

  • 04:02 p. m.
    🤔⚽¿Cómo está la serie? 🤔⚽

    Boca Juniors se impone en el global por marcador de 1-3, por lo que espera revalidarlo este martes y avanzar a los cuartos de final. Por su parte, Deportivo Recoleta irá al 'todo o nada'.

  • 04:00 p. m.
    ⌚⚽ ¿A qué hora es el partido? ⌚⚽

    A las 5:00 de la tarde, en horario de Colombia, rodará el balón en el mítico estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

  • 03:57 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼 Hola, sean bienvenidos al partido entre Deportivo Recoleta y Boca Juniors, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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