Roberto Martínez defendió a Cristiano Ronaldo, luego de que lo tildaran de "viejo" para la Eurocopa

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, remarcó este viernes que Cristiano Ronaldo "merece estar aquí", en la Eurocopa 2024, "sólo hay que ver lo que ha hecho en las últimas competiciones", según explicó el técnico, que recordó la "experiencia, las ocasiones, la forma de abrir los espacios" y los goles del atacante.

"No ha habido otro jugador en la historia del fútbol con seis Eurocopas. Es importante entender lo que aporta un jugador. Cristiano aporta experiencia, aporta ocasiones, una forma de abrir espacios. Cristiano está en la selección porque se merece estar aquí, solo hay que ver lo que ha hecho, también en las últimas competiciones", explicó el técnico en la víspera del enfrentamiento contra Turquía en el Westfalenstadion de Dortmund.

"Tuvo tres tiros a portería, el que más tiró en el primer partido de esta Eurocopa. Trabaja duro. Es un jugador de área muy importante. En el gol de Francisco, el espacio se abre porque Cristiano está en el área. Cristiano es importante para nosotros. No somos un equipo de juego directo, sino que queremos llegar al último tercio con cinco, seis jugadores", apuntó.

Cristiano Ronaldo en el partido entre Portugal e Irlanda. Diogo Cardoso/Getty Images

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, destacó este viernes que Arda Güler, su rival el sábado en la segunda jornada del grupo F de la Eurocopa 2024, es un "talento sensacional", al que es "genial verlo jugar", dentro de la "mezcla increíble de jóvenes talentos" de la selección turca, que también tiene "muy buena defensa".

"Sabemos que Arda Güler es un talento sensacional, con un futuro extraordinario. Es un jugador muy efectivo. Me gustan los equipos que dan espacio a los jugadores más jóvenes. Es genial verlo jugar. Pero queremos ganar y lo vamos a hacer", valoró en la rueda de prensa de la víspera del encuentro en el Westfalenstadion de Dortmund.

"Turquía es una mezcla increíble de jóvenes talentos. Hemos visto lo que hacen jugadores como Arda Güler o Yildiz. Tienen la experiencia de Çalhanoglu. Tienen mucha calidad con el balón, pero su entrenador también ha generado una estructura defensiva muy buena y fuerte", analizó el técnico español, ganador de los once partidos de competición oficial que ha dirigido a Portugal. Si se suman los amistosos, perdió dos duelos, con Croacia y Eslovenia.

"Tenemos datos muy buenos del partido contra la República Checa. El 73 por ciento de posesión, los trece córner... Tenemos que mejorar la primera parte. No tiramos lo que queríamos. Pero el equipo controló el partido, con madurez y personalidad. De cinco tiros marcamos tres. Fue una muy buena reacción. No reaccionamos de esa manera contra Eslovenia y Croacia", repasó.

Turquía vs. Georgia. OZAN KOSE/AFP

"Es importante tener claro dónde hay que mejorar. Los jugadores tienen mucha autocrítica, no necesitan al entrenador. Tenemos 26 jugadores aptos y aún más preparados", enfocó el seleccionador portugués, que consideró que Pepe puede desenvolverse en una defensa de dos o tres centrales y que espera "mucho ambiente" a favor de Turquía en Dortmund.

"Turquía tendrá mucho apoyo en las gradas. Tenemos que ser compactos para frenar el juego interior de Turquía, pero también tenemos que ser nosotros mismos. Necesitamos controlar el juego", advirtió el técnico, que remarcó que, más allá de su elección para el once, lo importante es que todos sus futbolistas estén "preparados".

"En el último partido lo vimos; Francisco Conceiçao entró y demostró por qué está en la selección, igual Pedro Neto, Inacio o Nelson Semedo. Después del partido contra la República Checa estamos mejor y más preparados. Necesitamos que todos estén preparados, lo importante no es si están o no en el once inicial", añadió el entrenador.