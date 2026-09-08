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Gol Caracol  / 🔴Santa Fe vs. Vasco da Gama, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana
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🔴Santa Fe vs. Vasco da Gama, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana

Este martes, el estadio Nemesio Camacho El Campín vibrará con el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y Vasco da Gama. ¡Sígalo EN VIVO AQUÍ!

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 8 de sept, 2026
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Santa Fe y Vasco da Gama se enfrentarán por los cuartos de final, en la Copa Sudamericana.
Santa Fe y Vasco da Gama se enfrentarán por los cuartos de final, en la Copa Sudamericana.
Foto: AFP.
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  • 04:31 p. m.
    ⚫⚪ ¡Así formará Vasco da Gama! Marino Hinestroza y Johan Torres, titulares⚫⚪

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  • 04:30 p. m. - ✅⚽¡TITULARES confirmadas!✅⚽
    ⚽🦁 El XI de Santa Fe⚽🦁

    La titularidad de Emerson Rivaldo Rodríguez es la gran novedad en el once elegido por Pablo Repetto.

  • 04:28 p. m.
    🦁👏🏻 ¡Así fue la llegada de Santa Fe a El Campín!🦁👏🏻

  • 04:12 p. m.
    👊🏻🦁¡El camerino del león, listo!👊🏻🦁

  • 03:44 p. m.
    🤔⚽👊🏻¿Cómo llegan los equipos a esta fase de cuartos?🤔⚽👊🏻
    • Santa Fe dejó en el camino a River Plate, tras vencerlo en los penaltis por marcador de 8-7.
    • Mientras que Vasco da Gama se impuso 4-1 en el marcador global a Olimpia.
    Santa Fe venció a River y lo eliminó de la Copa Sudamericana.
    Santa Fe venció a River y lo eliminó de la Copa Sudamericana.
    Foto: AFP.

  • 03:36 p. m.
    🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚

    A las 5:00 de la tarde, de este martes 8 de septiembre, rodará el balón en el estadio El Campín entre 'leones' y el 'gigante de la colina'.

  • 03:35 p. m.
    👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼

    👋🏼Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Santa Fe y Vasco a Gama, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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