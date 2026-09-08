🔴Santa Fe vs. Vasco da Gama, EN VIVO HOY: siga el minuto a minuto del partido por Copa Sudamericana

📋 O GIGANTE DA COLINA ESTÁ DEFINIDO PARA OS PRIMEIROS 90 MINUTOS DAS QUARTAS DE FINAL! 💢#SFExVAS#EscalaçãoVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/DS9G7HC12Y— Vasco da Gama (@VascodaGama) September 8, 2026
- 04:31 p. m.⚫⚪ ¡Así formará Vasco da Gama! Marino Hinestroza y Johan Torres, titulares⚫⚪
- 04:30 p. m. - ✅⚽¡TITULARES confirmadas!✅⚽⚽🦁 El XI de Santa Fe⚽🦁
La titularidad de Emerson Rivaldo Rodríguez es la gran novedad en el once elegido por Pablo Repetto.
Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Vasco Da Gama por los cuartos - Ida de la CONMEBOL Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/qSPk7JZC55— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 8, 2026
- 04:28 p. m.🦁👏🏻 ¡Así fue la llegada de Santa Fe a El Campín!🦁👏🏻
¡Ya estamos en El Campín 🇮🇩 para la tarde de CONMEBOL Sudamericana 🏆😍!#VamosSantaFe pic.twitter.com/tw0gG3DQAd— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 8, 2026
- 04:12 p. m.👊🏻🦁¡El camerino del león, listo!👊🏻🦁
¡Nuestro camerino 🦁 está listo para enfrentar los cuartos-ida de la CONMEBOL Sudamericana 🏆!#VamosSantaFe pic.twitter.com/Mo19fUx8Wv— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 8, 2026
- 03:44 p. m.🤔⚽👊🏻¿Cómo llegan los equipos a esta fase de cuartos?🤔⚽👊🏻
- Santa Fe dejó en el camino a River Plate, tras vencerlo en los penaltis por marcador de 8-7.
- Mientras que Vasco da Gama se impuso 4-1 en el marcador global a Olimpia.
- 03:36 p. m.🤔⌚¿A qué hora es el partido? 🤔⌚
A las 5:00 de la tarde, de este martes 8 de septiembre, rodará el balón en el estadio El Campín entre 'leones' y el 'gigante de la colina'.
- 03:35 p. m.👋🏼¡Bienvenidos! 👋🏼
👋🏼Hola, sean bienvenidos al minuto a minuto del compromiso entre Santa Fe y Vasco a Gama, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Publicidad