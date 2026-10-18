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Gol Caracol  / Se definen los finalistas en la Copa Libertadores 2026: Palmeiras y Flamengo parten con ventaja

Se definen los finalistas en la Copa Libertadores 2026: Palmeiras y Flamengo parten con ventaja

Esta semana se conocerán a los equipos finalistas de la Copa Libertadores, y así las cosas, Fluminense y Estudiantes apelarán a la épica para impedir la misma final del 2025.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Se definen los finalistas en la Copa Libertadores 2026.
Se definen los finalistas en la Copa Libertadores 2026.
Fotos: AFP

Con una marcada hegemonía brasileña y el coraje de Estudiantes de La Plata como la última resistencia del fútbol argentino, la Copa Libertadores tendrá esta semana a sus finalistas de 2026, que tras los resultados en la ida de las semifinales podrían ser Palmeiras y Flamengo, los mismos del año pasado en Lima donde el 'mengao' se proclamó campeón.

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Para torcer el rumbo de lo que hoy se perfila como lo más seguro, Fluminense y Estudiantes deberán apelar a la épica y hacer valer la frase según la cual "en el fútbol no hay nada escrito".

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La eliminatoria entre Palmeiras, que tiene a Jhon Arias en sus filas, y Fluminense llegará a su desenlace el miércoles 21 de octubre luego de que la semana pasada en el estadio Maracaná, el 'verdão' diera un golpe de autoridad al imponerse por 1-2 con anotaciones del argentino José Manuel 'Flaco' López y Marlon Freitas, en un partido en el que demostró su oficio táctico y su contundencia defensiva en los momentos de mayor presión.

Jhon Arias Fluminense Palmeiras
Jhon Arias en Fluminense vs Palmeiras Copa Libertadores
AFP

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Fluminense, con pasajes de buen fútbol pero falto de eficacia en el último tercio, logró recortar diferencias en el tiempo añadido gracias a un gol de Wesley Natã que lo mantiene con vida.

Pero en su casa del Allianz Parque de São Paulo, Palmeiras presume de un registro casi imbatible en torneos continentales y es el favorito, así que el 'Flu' necesitará ganar por dos goles de diferencia para avanzar directo o por un tanto para forzar la definición desde el punto penalti.

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La segunda semifinal presenta un panorama diferente tras el empate entre Flamengo y Estudiantes de La Plata en Argentina, en un duelo donde el equipo brasileño resistió los embates del local y mostró la jerarquía del campeón, lo que inclina ligeramente la balanza a su favor para la revancha del jueves 22 de octubre en el Maracaná.

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Sin embargo, Estudiantes dejó señales de que puede competir de igual a igual y buscará sorprender al monarca en su propio escenario, aunque para ello tendrá que transformar oportunidades en goles.

Jorge Carrascal Estudiantes vs Flamengo
Jorge Carrascal en Estudiantes vs Flamengo
AFP

El 0-0 de la ida dejó la eliminatoria abierta pero con el viento a favor para el club carioca, que intentará imponer su mayor experiencia internacional y buscará amarrar el boleto ante su 'torcida' en el Maracaná.

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Los ganadores de ambas semifinales disputarán el título el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, en una final a partido único que coronará al campeón de la edición 2026 de la principal competición de clubes de Sudamérica.

Partidos de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores:

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21 de octubre

Palmeiras (BRA) vs. Fluminense (BRA) - 7:30 p.m. (Colombia)

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22 de octubre

Flamengo (BRA) vs. Estudiantes de La Plata (ARG) - 7:30 p.m. (Colombia)

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