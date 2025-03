A campeón de Copa América con Colombia "no lo asusta" la Selección Brasil de Vinícius y Rodrygo

Brasil es el siguiente rival de la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial del 2026. Este duelo contra la 'canarinha' está pactado para el 20 de marzo y se llevará a cabo en el estadio Mane Garrincha, de Brasilia, y allí, la 'tricolor' espera sacar un buen resultado.

Este miércoles 5 de marzo, en el programa 'Jugada Maestra', que se transmite por la plataforma de 'Caracol Televisón': Ditu , tocaron este tema, de cómo debería enfrentar el combinado de nuestro país a Vinícius Júnior, Rodrygo y compañía, especialmente los laterales, ante el poder ofensivo de los dirigidos por Dorival Júnior.

Fue así como Gerardo Bedoya, excampeón de la Copa América en 2001, no dudó en afirmar que confía en que Colombia realizará un buen planteamiento ante la cinco veces campeona del mundo. No le asusta.

"A mí me gusta la Selección Colombia, aparte del talento, la generación de jugadores, cómo juega. De pronto bajó en los resultados, pero puede competir con cualquiera. Es cierto que Brasil está mejorando, pero creo que Colombia puede competir tranquilamente. Si Rodrygo juega como ayer (Real Madrid), lo del uso del lateral, ese funcionamiento se lo va a dar el técnico (Lorenzo). Yo no estoy preocupado por ese partido", pronunció en primera instancia el exvolante de Santa Fe y Racing de Argentina.

A renglón seguido, Bedoya hizo hincapié en las cualidades de Johan Mojica. Recordemos que por esa banda se pondría encontrar con el talento de Rodrygo, figura actual del Real Madrid .

"Creo que Mojica juega muy bien, ya es el técnico lo que le indique. Él antes jugada más de marcador, pero tiene las condiciones para lo que le puede presentar Brasil; no me asusta eso. Es el mejor lateral izquierdo que tenemos y puede hacer una buena labor. Él enfrenta a Rodrygo seguido en España", prosiguió.

En el programa anteriormente citado, Bedoya fue consultado sobre el por qué se debía el bajón de la Selección Colombia, en especial en el segundo tramo de las clasificatorias sudamericanas.

"No sé, a mí me parece que es mentalidad. Es saber que tenemos que hacer una buena presentación, que el rival que nos toque es encararlo y ganarle. El DT que tiene es ganador (Néstor Lorenzo) y que sabe manejar al grupo; por eso no tengo duda de que Colombia va a ser una buena presentación; que el 'profe' llame a los que tiene que llamar y él va a hacer el análisis suficiente para ser mejor que ellos. Nosotros sabemos a quien vamos a enfrentar", concluyó.