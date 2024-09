A Linda Caicedo no le hace falta apoyo en la Selección Colombia: su pareja dijo presente

La noche del pasado miércoles 11 de septiembre quedará guardada en el recuerdo para Linda Caicedo, quien anotó el único gol de la Selección Colombia, en la victoria por 1-0 sobre Corea del Sur, por los octavos de final del Mundial femenino Sub-20.

Y, evidentemente, como la principal figura del cuadro ‘tricolor’, la vallecaucana se robó aplausos y elogios de toda la hinchada, así como también los de su novia, Valeria Herrera, quien le declaró su amor y admiración en redes sociales, sin guardarse nada.

Primero, publicando una historia en Instagram, en la que compartió una foto de la joven futbolista festejando el gol con la Selección Colombia, agregando “estrellita mía. Gracias Dios”, junto a un corazón blanco.

Pero eso no fue todo, pues la pareja de Linda agregó una canción, que iba dedicada para la ‘18’. “Está tan buena que cuando la veo olvido todo, me olvido de todo, me olvido de todo. Está tan buena, que hasta olvido todo”, decía la canción.

Novia de Linda Caicedo dejándole emotivo mensaje a la joven colombiana. Foto: Historia de Instagram de @_valeria0524.

Publicidad

No obstante, la cosa no terminó ahí, pues Valeria volvió a compartir otra historia, en la que se ve a Linda festejando nuevamente. Sin embargo, la canción fue diferente, pero el sentimiento no. “Me robaste el sueño cuando me dormí, que pasó mi amante y yo no lo vi”, decía la letra de la composición, dejando claro que entre ella y Linda, hay amor.

Una vez finalizó el partido, Valeria subió una foto con Linda Caicedo en su cuenta oficial de Instagram, donde se les pudo ver juntas y muy felices tras la victoria. ¡Otra más para la colección!

Publicidad

¿Cuántos goles lleva Linda Caicedo en el Mundial femenino Sub-20?

En cuatro encuentros disputados, la ‘joya’ colombiana actualmente lleva dos anotaciones en lo que va del certamen mundialista.

El primero, frente a Australia por fase de grupos, y el segundo contra Cora del Sur, por los octavos de final.

Ahora, ya clasificada a ‘cuartos’, se espera que vuelva a figurar con la ‘tricolor’.

Publicidad